Тарифы на газ и электроэнергию с 1 декабря в Украине: сколько будет стоить куб и кВт*ч

В Украине тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн за куб газа для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. В то же время, за каждую кВт*ч электроэнергию нужно будет платить 4,32 грн.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Как отмечают в Минэнерго, стоимость газа не изменится и в первом квартале 2025 года. Дело в том, что действующий тариф действует до мая следующего года.

Каким будет тариф на газ

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

Еще несколько лет назад, до полномасштабной войны, вопрос тарифа на газ в Украине был не менее политизирован, чем сейчас вопрос тарифа на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения, возможность выбирать поставщика газа, этот вопрос решил.

Подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины в рамках годовой фиксированной цены. Она – 7,96 грн за кубометр – будет действовать для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.

Цена на газ в декабре 2024 года:

"Энеджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нефтегаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" – 7,99 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн. за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн за кубометр;

"Светгаз" – 9,99 грн за кубометр

Тариф на электроэнергию

Отметим, что тариф на электроэнергию в октябре не изменится и останется на уровне 4,32 грн за кВт*ч. При этом украинцы, установившие двухзонный счетчик, в ночной период могут платить за свет по тарифу 2,16 грн за кВт*ч.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

При этом во время отопительного сезона (до апреля включительно) стоимость тока будет меньше. Постановление Кабмина предусматривает сниженную цену для установивших электроотопительные установки с соблюдением требований законодательства.

"В частности, такие потребители с 1 октября по 30 апреля будут платить за электроэнергию по 2,64 грн/кВт·ч, но при условии, что в течение месяца будет использовано не более 2000 кВт*ч. Если потребление окажется выше, счет будет выставлен по 4 ,32 грн/кВт*ч", – объясняют на сайте одного из поставщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!