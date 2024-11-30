С начала полномасштабной войны Россия совершила 1120 массированных атак против энергетики Украины – Зеленский

С начала полномасштабной войны российские захватчики совершили 1120 массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Такую цифру озвучил Владимир Зеленский во время встречи с парламентариями и дипломатами из стран Латинской Америки в пятницу, 29 ноября. Он отметил, что Украина нуждается в поддержке своей устойчивости.

По словам президента, Украине не нужна доказательная база этих ударов, ведь Россия сама откровенно говорит об этом и очень радуется и угрожает усилить эти атаки.

"В настоящее время есть вызовы в энергетике из-за сознательных атак России. 1120 массированных атак против украинской энергетической системы осуществила Россия за время этой полномасштабной войны", – сказал президент.

Зеленский отметил, что, наверное, ни одна страна в мире наедине без поддержки не смогла бы выстоять против такого террора.

"Поддержка нашей устойчивости внутри государства, восстановление после вражеских ударов – это то, что нам очень нужно. Я думаю, что в этом вопросе ваши страны могли бы нам помогать", – подчеркнул Зеленский, обращаясь к представителям стран Латинской Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 ноября Россия с кораблей и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Враг атаковал энергообъекты, из-за чего были применены аварийные отключения электроэнергии.

В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов и четырьмя ракетами "Искандер-М". Вражеские БПЛА были сбиты и локационно утрачены. В то же время под удар "Шахедов" попал Тернополь : в городе возникли перебои со светом и водой из-за повреждения одного из объектов критической инфраструктуры.

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