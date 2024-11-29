Ситуация сложная: что будет с отключениями света в ближайшие дни

Сейчас ситуация в энергосистеме Украины управляемая, но тем не менее сложная. Возможно, 30 ноября – 1 декабря ситуация постепенно начнет улучшаться, и 4–5 декабря, при отсутствии новых обстрелов и резкого снижения температуры, энергетики будут применять только две очереди отключений света.

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Таким прогнозом поделился с OBOZ.UA директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил, что на наших энергообъектах есть много повреждений разного типа.

"Сейчас идет восстановление в той части, где можно восстановить быстро и эффективно питание, прежде всего, выдачу электроэнергии из атомных энергостанций", – заявил эксперт.

"Если все пойдет как оно хотелось бы, чтобы шло, то, я думаю, что завтра-послезавтра уже будет понемногу улучшаться ситуация и где-то к среде-четвергу, если не похолодает, мы придем к максимуму двум очередям отключений. Если похолодает, будет сложнее, но в принципе так", – считает Харченко.

Он ожидает, что за две – две с половиной недели, если не будет российских атак, "удастся довести дело до ситуации, когда у нас действует одна очередь".

"А в теплую погоду может даже и не быть отключений. Где-то через две с половиной – три недели", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Харченко также заявил: украинцам стоит готовиться к тому, что отключения света будут продолжаться всю зиму. Однако оснований полагать, что возможен блэкаут (национальная каскадная авария), нет.

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