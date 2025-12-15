Графики отключения света на 15 декабря: в какой области самая сложная ситуация и какой режим действует по Украине
В понедельник, 15 декабря, в Украине вновь применяются отключения электроэнергии. При этом, в отличие от рабочих дней на прошлой неделе, ограничения будут применяться не во всех областях – это напрямую связано с состоянием энергосистемы, которое значительно отличается в зависимости от региона. Самой сложной остается ситуация на Одесщине, где до сих пор нет возможности вернуться к почасовым графикам.
О ситуации в энергосистеме сообщают в Министерстве энергетики и "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света 15 декабря: главное
- Россия ночью нанесла новые дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах – на утро есть обесточенные потребители в Донецкой и Днепропетровской областях.
- Самой сложной остается ситуация в Одесской области, энергетическую инфраструктуру которой враг массированно атаковал в ночь на 13 декабря. Без электроснабжения остаются потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
- Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно различаться.
- Такие различия связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.
- В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
- Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту из-за меньшего объема применения мер ограничения в большинстве регионов и снижения температуры воздуха на всей территории Украины.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня
Киев
Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Света может не быть по 7 часов подряд. Максимальное количество отключений в сутки – три (не каждое по 7 часов).
Киевская область
На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по три раза в день, при этом разовые отключения достигают 7 часов.
Одесская область
В течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. За последние сутки – 85 тысяч семей.
Также восстановлено питание для почти всех объектов критической инфраструктуры. На Николаевщине электроснабжение уже возвращено для более 345 тысяч потребителей.
Однако ситуация в регионе остается очень сложной. В Одесской области остается более 430 тысяч абонентов.
Почасовые в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.
Днепропетровская область
Это еще один пример региона со сложной ситуацией. Круглосуточные отключения и "раунды" обесточиваний до 7 часов подряд применяются и тут.
Сумская область
На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. При этом, по данным облэнерго, режим будет не таким строгим, как на прошлой неделе.
Полтавская область
В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:
- с 00:00 по 08:00 вводился ГПВ в объеме 2,5 очередей;
- с 08:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;
- с 10:00 по 18:00 – 3,5 очередей;
- с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очередей.
Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, украинцев предупреждают: длительные морозы могут привести к жестким графикам отключений света. В то же время в декабре, например, в Киеве таких холодов уже не прогнозируют, поэтому при отсутствии новых обстрелов серьезного ухудшения ситуации со электрикой тоже не ожидается.
