Графики отключения света на 15 декабря: в какой области самая сложная ситуация и какой режим действует по Украине

В понедельник, 15 декабря, в Украине вновь применяются отключения электроэнергии. При этом, в отличие от рабочих дней на прошлой неделе, ограничения будут применяться не во всех областях – это напрямую связано с состоянием энергосистемы, которое значительно отличается в зависимости от региона. Самой сложной остается ситуация на Одесщине, где до сих пор нет возможности вернуться к почасовым графикам.

Видео дня

О ситуации в энергосистеме сообщают в Министерстве энергетики и "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света 15 декабря: главное

Россия ночью нанесла новые дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах – на утро есть обесточенные потребители в Донецкой и Днепропетровской областях.

по энергообъектам в нескольких регионах – на утро есть обесточенные потребители в Донецкой и Днепропетровской областях. Самой сложной остается ситуация в Одесской области , энергетическую инфраструктуру которой враг массированно атаковал в ночь на 13 декабря. Без электроснабжения остаются потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

, энергетическую инфраструктуру которой враг массированно атаковал в ночь на 13 декабря. Без электроснабжения остаются потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Графики почасовых отключений (ГПО) введены в большинстве регионов, но их объем и время применения могут сильно различаться .

. Такие различия связаны с тем, что российские удары разрушили не только генерацию в центре и на востоке Украины, но и подстанции, высоковольтные линии и автотрансформаторы, которые необходимы для передачи тока из западных областей. В результате этого покрывать дефицит в части страны очень сложно.

В тех же областях, где есть ГПО, также действуют ограничения мощности для бизнеса и промышленности .

. Украинцев предупреждают, что графики могут измениться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту из-за меньшего объема применения мер ограничения в большинстве регионов и снижения температуры воздуха на всей территории Украины.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация сегодня

Киев

Жителям столицы продолжают выключать электричество круглосуточно. Света может не быть по 7 часов подряд. Максимальное количество отключений в сутки – три (не каждое по 7 часов).

Киевская область

На Киевщине ситуация похожа на столичную. Расписание отключений круглосуточное. У большинства групп свет отключают по три раза в день, при этом разовые отключения достигают 7 часов.

Одесская область

В течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. За последние сутки – 85 тысяч семей.

Также восстановлено питание для почти всех объектов критической инфраструктуры. На Николаевщине электроснабжение уже возвращено для более 345 тысяч потребителей.

Однако ситуация в регионе остается очень сложной. В Одесской области остается более 430 тысяч абонентов.

Почасовые в Одесской области не действуют. Потребителей просят узнавать о ситуации по каждому конкретному адресу на сайте.

Днепропетровская область

Это еще один пример региона со сложной ситуацией. Круглосуточные отключения и "раунды" обесточиваний до 7 часов подряд применяются и тут.

Сумская область

На Сумщине отключения тоже будут круглосуточными. При этом, по данным облэнерго, режим будет не таким строгим, как на прошлой неделе.

Полтавская область

В Полтавской области также будут круглосуточные ограничения для потребителей. Известно, что:

с 00:00 по 08:00 вводился ГПВ в объеме 2,5 очередей;

с 08:00 по 10:00 – в объеме 3 очередей;

с 10:00 по 18:00 – 3,5 очередей;

с 18:00 по 22:00 – 3 очередей;

с 22:00 по 23:59 – в объеме 2,5 очередей.

Где смотреть группу и графики отключений электричества в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев предупреждают: длительные морозы могут привести к жестким графикам отключений света. В то же время в декабре, например, в Киеве таких холодов уже не прогнозируют, поэтому при отсутствии новых обстрелов серьезного ухудшения ситуации со электрикой тоже не ожидается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!