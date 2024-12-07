Графики отключения электроэнергии в Украине на 8 декабря изменили: когда не будет света
В Украине 8 декабря электроэнергию будут отключать с 14:00 до 18:00. При этом будет действовать всего одна очередь отключений. В то же время, промышленности и бизнеса ток будут отключать с 09:00 до 19:00.
"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отмечают в "Укрэнерго".
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения :
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время, "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на целый ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, в частности, об электроэнергии, которую продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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