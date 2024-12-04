Украинцам рассказали о тарифе на свет после Нового года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В Украине "заморозили" тарифы на ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь, среди прочего, об электроэнергии, которая таким образом продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч . Будут ли повышать стоимость "коммуналки" после указанного срока, пока неизвестно.

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О фиксации тарифов сообщил премьер-миннстр Денис Шмыгаль. Он отметил, что кроме света также не будет меняться стоимость:

газа;

отопления.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорится в сообщении.

Он отметил: неизменность тарифов является одним из пунктов инициативы президента и правительства Украины "Зимняя поддержка". В нее также входят:

Зимняя єПідтримка — выплата тысячи гривен для всех граждан.

Доступные субсидии.

"Каждый, кто нуждается в помощи с оплатой коммунальных платежей, может подать на субсидию. Мы зафиксировали субсидии на электроэнергию. Дополнительно для прифронтовых общин есть выплаты до 21 тыс. грн на дрова и уголь, чтобы отапливать свои дома", – объяснил премьер.

Учительская доплата.

С января-2025 каждый учитель будет получать дополнительную выплату "на руки" в размере не менее 1 000 грн. С сентября эта сумма вырастет до 2 000 грн.

Доступные лекарства.

"Мы планируем больше всего за все время расширения программы "Доступные лекарства", по которой украинцы уже могут получать более 500 различных препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Для отдаленных деревень и прифронтовых общин запустили проекты "Мобильная аптека" и бесплатная доставка лекарств через "Укрпочту". В каждом уголке нашей страны каждый гражданин должен иметь доступ к лекарству", – объяснил премьер.

Помощь переселенцам.

По словам Шмыгаля, кроме ежемесячных выплат в эту категорию входят компенсации за размещение и трудоустройство переселенцев, льготные жилищные кредиты, обустройство временного жилья, услуги по адаптации и трудоустройству.

Кроме того, со следующего года семьи переселенцев смогут также оформить субсидию на аренду жилья.

Бесплатное горячее питание для учеников младших классов.

"Теплая зима".

"В декабре 2024 года каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка соответственно по 6 500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой. Это дополнительная поддержка наиболее нуждающимся в семьях", – рассказал премьер.

При этом он подчеркнул: инициатива будет расширятся новыми пунктами. По его словам, этого стоит ожидать уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за декабрь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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