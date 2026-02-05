Графики могут стать хуже: какой режим отключений света действует в Киеве и по всей Украине 5 февраля
В Украине 5 февраля во всех областях применяются почасовые графики отключений электроэнергии. При этом на Киевщине начались экстренные отключения, а в Одессе и части Одесской области до сих пор невозможно спрогнозировать обесточивания. Кроме того, украинцев предупредили, что графики могут ухудшаться.
О том, что происходит в энергосистеме, сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения электроэнергии 5 февраля: главное
- Ситуация в энергетике остается очень сложной. По данным Минэнерго, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться – есть признаки, что РФ готовит новые атаки на энергосистему в ближайшую неделю.
- Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям.
- Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
- Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
В Киеве действуют временные графики отключений света. Они неравномерны в разных районах и пока никак не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители.
В столице уже работают более 230 ремонтных бригад, привлекли ще 40 бригад "Нафтогаза". В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки, заявили министр энергетики Денис Шмыгаль.
Киевская область
На Киевщине введены экстренные отключения. Обычные графики не действуют.
Сумская область
Действуют графики. Суммарные отключений света достигают 16 часов в сутки.
Полтавская область
Почасовой график применяется круглые сутки в жестком режиме. Одновременно отключают по 4,5 очереди потребителей.
Одесская область
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районе, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды.
Черкасская область
Действует обновленный график отключений света. Время обесточиваний увеличено:
- 1.1 – 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (суммарно 13 часов);
- 1.2 – 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-23:00 (суммарно 13 часов);
- 2.1 – 02:30-06:30, 08:00-13:00, 14:30-19:00, 21:00-00:00 (суммарно 16,5 часов);
- 2.2 – 03:30-08:00, 09:30-14:00, 15:30-20:00, 22:00-00:00 (суммарно 15,5 часов);
- 3.1 – 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-20:30, 23:00-00:00 (суммарно 14 часов);
- 3.2 – 03:00-07:30, 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:30-00:00 (суммарно 16 часов);
- 4.1 – 02:00-07:00, 08:30-12:30, 14:00-18:30, 20:30-00:00 (суммарно 17 часов);
- 4.2 – 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:00, 23:30-00:00 (суммарно 13,5 часов);
- 5.1 – 04:00-08:30, 10:00-14:30, 16:00-20:00, 22:30-00:00 (суммарно 14,5 часов);
- 5.2 – 01:30-06:00, 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:30 (суммарно 17,5 часов);
- 6.1 – 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:30 (суммарно 13 часов);
- 6.2 – 05:30-10:00, 11:30-16:00, 17:30-21:30 (суммарно 13 часов).
Запорожская область
Из-за обстрелов обесточено большое количество потребителей в Запорожье и Запорожском районе. В целом по области действуют графики:
- 1.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 1.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 2.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 2.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 3.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 3.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 4.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 4.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 5.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 5.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 6.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 6.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов).
Днепропетровская область
Действует почасовой график. Некоторые "раунды" отключений достигают 8 часов подряд.
Харьковская область
Действует почасовой график:
- 1.1 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);
- 1.2 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);
- 2.1 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);
- 2.2 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);
- 3.1 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);
- 3.2 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);
- 4.1 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);
- 4.2 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);
- 5.1 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);
- 5.2 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);
- 6.1 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);
- 6.2 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов).
Львовская область
Отключения происходят по графику в условно мягком режиме. Обесточивания запланированы не для всех групп.
Николаевская область
В связи с выполнением аварийных ремонтных работ с 10:00 до 15:00 обесточены такие населенные пункты:
- Балабановка;
- Шевченково;
- Мирное;
- Луч;
- Котлярево;
- Новорусское;
- Зеленый Гай;
- Оленевка;
- Заря;
- Новогригорьевка;
- Николаевское;
- часть Корабельного района г. Николаева.
В целом действует почасовой график:
Ивано-Франковская область
Как и на Львовщине, применяется "мягкий" режим. Отключают не все группы.
Где смотреть график отключений в других регионах
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам автоматически пересчитают платежки за коммунальные услуги с 1 января. Потребителям для этого ничего делать не нужно, но перерасчет будет касаться только некоторых услуг.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!