Графики могут стать хуже: какой режим отключений света действует в Киеве и по всей Украине 5 февраля

В Украине 5 февраля во всех областях применяются почасовые графики отключений электроэнергии. При этом на Киевщине начались экстренные отключения, а в Одессе и части Одесской области до сих пор невозможно спрогнозировать обесточивания. Кроме того, украинцев предупредили, что графики могут ухудшаться.

О том, что происходит в энергосистеме, сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 5 февраля: главное

Ситуация в энергетике остается очень сложной. По данным Минэнерго, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться – есть признаки, что РФ готовит новые атаки на энергосистему в ближайшую неделю.

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям.

Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Киевская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Харьковская область

Черкасская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Николаевская область

Другие регионы

Киев

В Киеве действуют временные графики отключений света. Они неравномерны в разных районах и пока никак не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители.

В столице уже работают более 230 ремонтных бригад, привлекли ще 40 бригад "Нафтогаза". В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки, заявили министр энергетики Денис Шмыгаль.

Киевская область

На Киевщине введены экстренные отключения. Обычные графики не действуют.

Сумская область

Действуют графики. Суммарные отключений света достигают 16 часов в сутки.

Полтавская область

Почасовой график применяется круглые сутки в жестком режиме. Одновременно отключают по 4,5 очереди потребителей.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районе, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды.

Черкасская область

Действует обновленный график отключений света. Время обесточиваний увеличено:

1.1 – 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (суммарно 13 часов);

– 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (суммарно 13 часов); 1.2 – 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-23:00 (суммарно 13 часов);

– 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-23:00 (суммарно 13 часов); 2.1 – 02:30-06:30, 08:00-13:00, 14:30-19:00, 21:00-00:00 (суммарно 16,5 часов);

– 02:30-06:30, 08:00-13:00, 14:30-19:00, 21:00-00:00 (суммарно 16,5 часов); 2.2 – 03:30-08:00, 09:30-14:00, 15:30-20:00, 22:00-00:00 (суммарно 15,5 часов);

– 03:30-08:00, 09:30-14:00, 15:30-20:00, 22:00-00:00 (суммарно 15,5 часов); 3.1 – 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-20:30, 23:00-00:00 (суммарно 14 часов);

– 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-20:30, 23:00-00:00 (суммарно 14 часов); 3.2 – 03:00-07:30, 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:30-00:00 (суммарно 16 часов);

– 03:00-07:30, 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:30-00:00 (суммарно 16 часов); 4.1 – 02:00-07:00, 08:30-12:30, 14:00-18:30, 20:30-00:00 (суммарно 17 часов);

– 02:00-07:00, 08:30-12:30, 14:00-18:30, 20:30-00:00 (суммарно 17 часов); 4.2 – 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:00, 23:30-00:00 (суммарно 13,5 часов);

– 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:00, 23:30-00:00 (суммарно 13,5 часов); 5.1 – 04:00-08:30, 10:00-14:30, 16:00-20:00, 22:30-00:00 (суммарно 14,5 часов);

– 04:00-08:30, 10:00-14:30, 16:00-20:00, 22:30-00:00 (суммарно 14,5 часов); 5.2 – 01:30-06:00, 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:30 (суммарно 17,5 часов);

– 01:30-06:00, 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:30 (суммарно 17,5 часов); 6.1 – 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:30 (суммарно 13 часов);

– 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:30 (суммарно 13 часов); 6.2 – 05:30-10:00, 11:30-16:00, 17:30-21:30 (суммарно 13 часов).

Запорожская область

Из-за обстрелов обесточено большое количество потребителей в Запорожье и Запорожском районе. В целом по области действуют графики:

1.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 1.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 2.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 2.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 3.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 3.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 4.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 4.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 5.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 5.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 6.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов).

Днепропетровская область

Действует почасовой график. Некоторые "раунды" отключений достигают 8 часов подряд.

Харьковская область

Действует почасовой график:

1.1 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);

– 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов); 1.2 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);

– 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов); 2.1 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);

– 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов); 2.2 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);

– 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов); 3.1 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);

– 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов); 3.2 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);

– 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов); 4.1 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);

– 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов); 4.2 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);

– 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов); 5.1 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);

– 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов); 5.2 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);

– 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов); 6.1 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);

– 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов); 6.2 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов).

Львовская область

Отключения происходят по графику в условно мягком режиме. Обесточивания запланированы не для всех групп.

Николаевская область

В связи с выполнением аварийных ремонтных работ с 10:00 до 15:00 обесточены такие населенные пункты:

Балабановка;

Шевченково;

Мирное;

Луч;

Котлярево;

Новорусское;

Зеленый Гай;

Оленевка;

Заря;

Новогригорьевка;

Николаевское;

часть Корабельного района г. Николаева.

В целом действует почасовой график:

Ивано-Франковская область

Как и на Львовщине, применяется "мягкий" режим. Отключают не все группы.

Где смотреть график отключений в других регионах

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам автоматически пересчитают платежки за коммунальные услуги с 1 января. Потребителям для этого ничего делать не нужно, но перерасчет будет касаться только некоторых услуг.

