Графики могут стать хуже: какой режим отключений света действует в Киеве и по всей Украине 5 февраля

Ксения Капустинская
Коммуналка
7 минут
2,0 т.
Отключение света в Украине.

В Украине 5 февраля во всех областях применяются почасовые графики отключений электроэнергии. При этом на Киевщине начались экстренные отключения, а в Одессе и части Одесской области до сих пор невозможно спрогнозировать обесточивания. Кроме того, украинцев предупредили, что графики могут ухудшаться.

О том, что происходит в энергосистеме, сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 5 февраля: главное

  • Ситуация в энергетике остается очень сложной. По данным Минэнерго, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться – есть признаки, что РФ готовит новые атаки на энергосистему в ближайшую неделю.
  • Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям.
  • Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.
  • Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
  • Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
  • Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Киевская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Харьковская область

Черкасская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Николаевская область

Другие регионы

Киев

В Киеве действуют временные графики отключений света. Они неравномерны в разных районах и пока никак не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители.

В столице уже работают более 230 ремонтных бригад, привлекли ще 40 бригад "Нафтогаза". В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки, заявили министр энергетики Денис Шмыгаль.

Киевская область

На Киевщине введены экстренные отключения. Обычные графики не действуют.

Отключения электроэнергии в Киевской области

Сумская область

Действуют графики. Суммарные отключений света достигают 16 часов в сутки.

График отключения электроэнергии в Сумской области

Полтавская область

Почасовой график применяется круглые сутки в жестком режиме. Одновременно отключают по 4,5 очереди потребителей.

График отключения электроэнергии в Полтавской области

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районе, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды.

График отключения электроэнергии в Одесской области
График отключения электроэнергии в Одесской области

Черкасская область

Действует обновленный график отключений света. Время обесточиваний увеличено:

  • 1.1 – 06:00-10:30, 12:00-16:30, 18:00-22:00 (суммарно 13 часов);
  • 1.2 – 07:00-11:30, 13:00-17:30, 19:00-23:00 (суммарно 13 часов);
  • 2.1 – 02:30-06:30, 08:00-13:00, 14:30-19:00, 21:00-00:00 (суммарно 16,5 часов);
  • 2.2 – 03:30-08:00, 09:30-14:00, 15:30-20:00, 22:00-00:00 (суммарно 15,5 часов);
  • 3.1 – 04:30-09:00, 10:30-15:00, 16:30-20:30, 23:00-00:00 (суммарно 14 часов);
  • 3.2 – 03:00-07:30, 09:00-13:30, 15:00-19:30, 21:30-00:00 (суммарно 16 часов);
  • 4.1 – 02:00-07:00, 08:30-12:30, 14:00-18:30, 20:30-00:00 (суммарно 17 часов);
  • 4.2 – 05:00-09:30, 11:00-15:30, 17:00-21:00, 23:30-00:00 (суммарно 13,5 часов);
  • 5.1 – 04:00-08:30, 10:00-14:30, 16:00-20:00, 22:30-00:00 (суммарно 14,5 часов);
  • 5.2 – 01:30-06:00, 07:30-12:00, 13:30-18:00, 19:30-23:30 (суммарно 17,5 часов);
  • 6.1 – 06:30-11:00, 12:30-17:00, 18:30-22:30 (суммарно 13 часов);
  • 6.2 – 05:30-10:00, 11:30-16:00, 17:30-21:30 (суммарно 13 часов).

Запорожская область

Из-за обстрелов обесточено большое количество потребителей в Запорожье и Запорожском районе. В целом по области действуют графики:

  • 1.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
  • 1.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
  • 2.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
  • 2.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
  • 3.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
  • 3.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
  • 4.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
  • 4.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
  • 5.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
  • 5.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
  • 6.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
  • 6.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов).
Отключения в Запорожской области

Днепропетровская область

Действует почасовой график. Некоторые "раунды" отключений достигают 8 часов подряд.

График отключения электроэнергии в Днепре и области
График отключения электроэнергии в Днепре и области

Харьковская область

Действует почасовой график:

  • 1.1 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);
  • 1.2 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);
  • 2.1 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);
  • 2.2 – 00-06, 09:30-16:30, 20-24 (суммарно 17 часов);
  • 3.1 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);
  • 3.2 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);
  • 4.1 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);
  • 4.2 – 02:30-09:30, 13-20 (суммарно 14 часов);
  • 5.1 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);
  • 5.2 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);
  • 6.1 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);
  • 6.2 – 00-02:30, 06-13, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов).

Львовская область

Отключения происходят по графику в условно мягком режиме. Обесточивания запланированы не для всех групп.

График отключения электроэнергии во Львове и области

Николаевская область

В связи с выполнением аварийных ремонтных работ с 10:00 до 15:00 обесточены такие населенные пункты:

  • Балабановка;
  • Шевченково;
  • Мирное;
  • Луч;
  • Котлярево;
  • Новорусское;
  • Зеленый Гай;
  • Оленевка;
  • Заря;
  • Новогригорьевка;
  • Николаевское;
  • часть Корабельного района г. Николаева.

В целом действует почасовой график:

График отключения электроэнергии в Николаевской области

Ивано-Франковская область

Как и на Львовщине, применяется "мягкий" режим. Отключают не все группы.

График отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области

Где смотреть график отключений в других регионах

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам автоматически пересчитают платежки за коммунальные услуги с 1 января. Потребителям для этого ничего делать не нужно, но перерасчет будет касаться только некоторых услуг.

