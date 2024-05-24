График отключения электроэнергии в Киеве на 24 мая: когда и как долго не будет света

Отключение электроэнергии в Киеве и Киевской области 24 мая будет происходить в течение суток. Графики отключения не изменились, их можно увидеть на сайте энергокомпании, а также узнать по телефону, в чат-ботах.

Как говорится в сообщении ДТЭК, выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 76% потребностей столицы. Накануне в "Укрэнерго" заявляли, что из-за плотной облачности ожидают понижения генерации солнечных станций.

Какие графики применяют: Киев

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Где посмотреть график:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети ";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588;

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какие графики применяют: Киевщина

В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты. Узнать свою группу и время отключения можно на нескольких ресурсах.

сайт ДТЭК: отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

чат-бот в области – ДТЭК КРЕМ ;

в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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