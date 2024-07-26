График отключений света на 27 июля смягчился: ограничения будут действовать только несколько часов

В Украине в субботу, 27 июля не будет круглосуточных ограничений на потребление электроэнергии. Графики отключений света будут действовать только в течение шести часов вечером. При этом режим будет самым легким – одновременно отключать будут только одну очередь.

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Об этом заявили в "Укрэнерго". "Меры ограничения будут применяться только в часы вечернего пика потребления. С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений", – говорится в сообщении.

В этом время без света будут только те украинцы, у которых в графиках по адресу предусмотрены отключения именно в соответствующие часы. Продолжительность таких отключений определяется облэнерго на местах, и распоряжение "Укрэнерго" вовсе не означает, что электроэнергии не будет в течение всех шести часов.

В Киеве с 27 июля обновят график отключений света

В Киеве с субботы вводят в действие новые графики отключения света – время отключений смещается на 1 час вперед. Нововведение коснется потребителей во всех группах, от 1-й до 6-й.

"Цель – обеспечение равномерной нагрузки на энергосистему, объяснили в ДТЭК. Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему", – отметили энергетики.

То есть, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь по новым правилам оно начнется в 10:00 и так далее. Новый график начнет действовать с полуночи с пятницы на субботу.

Очереди отключений света: что нужно знать

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