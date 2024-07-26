Затронет все группы: график отключений света в Киеве кардинально перепишут. Все детали

В Киеве с 27 июля изменят графики отключения света – их сместят на 1 час вперед. Нововведение начнет действовать с полуночи с пятницы на субботу и коснется потребителей во всех группах, от 1-й до 6-й. Цель – обеспечение равномерной нагрузки на энергосистему.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Там объяснили:

если отключение вашей группы было в 09:00, теперь по новым правилам оно начнется в 10:00;

изменения затронут также Киевскую область.

"Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: обновленные графики будут доступны с 00:00 27 июля (пока же в столице Украины действуют старые графики). Смотреть их можно:

В целом для Киева график представляет собой таблицу, разбитую на дни недели (понедельник – воскресенье) и часы суток (00-24).

Поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет.

Поля с перечеркнутой серой молнией ("серые зоны") – отключения возможны.

Белые поля – свет есть, отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии подачи электричества. Например, отключение может быть связано не с плановым графиком, а с аварией.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т. е. графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, при отсутствии новых атак России по украинской энергосистеме.

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