Министр энергетики рассказал, почему украинцам кардинально изменили графики отключений: что произошло

Ситуация в энергосистеме Украины значительно улучшилась благодаря досрочному завершению планового ремонта энергоблока компанией Энергоатом и его подключению к сети. Это обеспечило стабильность энергоснабжения во всех регионах страны.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время визита на одну из атомных электростанций. "Сегодня пуск блока на самом деле почувствовала вся Украина. К 16 часам вообще не было отключений никаких по Украине. По некоторым регионам до 18. А завтра ситуация будет еще лучше ", - заявил Герман Галущенко.

Это свидетельствует о значительном влиянии своевременного подключения энергоблока на стабильность энергоснабжения страны. Специалисты "Энергоатома", осознавая сложность ситуации в энергосистеме, смогли завершить все регламентные процедуры на две недели раньше запланированного срока.

"То, что делают сегодня энергетики, - это действительно героический труд. Вопрос не просто в том, чтобы сократить ремонтную кампанию, но и сделать это с соблюдением всех требований ядерно-радиационной безопасности", - подчеркнул Герман Галущенко.

Министр также сообщил, что по всей стране идет беспрецедентная ремонтная кампания, объемы которой значительно превышают прошлогодние. Это свидетельствует о серьезных усилиях, прилагаемых для обеспечения стабильности и надежности энергоснабжения в Украине. На минувшей неделе во время "часа вопросов к правительству" Галущенко анонсировал улучшение ситуации в энергосистеме уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы должны рассчитывать на себя в подготовке к зиме, ведь многое зависит от личных усилий каждого. Компания ДТЭК планирует к октябрю возобновить 60-70% генерации, потерянной из-за российских обстрелов, но это возможно только при отсутствии новых атак.

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