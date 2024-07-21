График отключений света на 21 июля: когда будут часы самых жестких ограничений
В Украине 21 июля будут круглосуточно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00. А самый жесткий режим применят с 15:00 до полуночи.
Об этом сообщил в "Укрэнерго". Там отметили:
- в это время будут действовать две очереди отключений;
- в другие часы суток будет применена одна очередь отключений.
"21 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений", – говорится в сообщении.
Следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света.Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В то же время, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Что будет с отключениями света через несколько недель
В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е. графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.
Другое условие – своевременное окончание ремонтов объектов атомной генерации. "Если не будет дополнительных атак и повреждений, то при условии, что ремонты будут завершены вовремя и энергоблоки будут работать, у нас есть шансы в сентябре пожить без ограничений. Да и в октябре", – сказал эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо выросла стоимость коммунальных услуг. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. При этом, например, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, в то время как цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.
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