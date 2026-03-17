Голые стены уже никому не нужны: какие новостройки теперь интересуют украинцев

Иван Михалевич
Украинцев при выборе жилья на первичном рынке трудно заинтересовать голыми стенами. Сейчас покупатели чаще обращают внимание на дополнительные характеристики, среди которых круглосуточное видеонаблюдение, домовые системы утилизации отходов и дворы без авто. Застройщики все больше подстраиваются под запрос покупателей и конкурируют в предложении.

Как рассказала OBOZ.UA директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец: конкуренция между застройщиками за ставляет предлагать не просто качественные квартиры, а соответствовать современным европейским стандартам жилья.

"Покупателя уже сложно заинтересовать только стенами и потолком. Качество строительства воспринимается как базовый стандарт, а не как уникальное преимущество. На первый план выходят дополнительные характеристики жилого комплекса – уровень комфорта, безопасности, инфраструктура ЖК и инвестиционная привлекательность объекта. Именно по этим параметрам потенциальные покупатели все чаще принимают решение о приобретении жилья", – подчеркнула Бигунец.

По ее мнению сегодняшние покупатели обращают внимание не только на энергетическую автономность, площадь квартиры или расположение дома. Покупателей интересуют инновационные решения. Эксперт выделила 11 самых востребованных характеристик новостроек.

  • Системы доступа Face ID – бесключевой доступ к подъездам и внутренним зонам комплекса с помощью технологии распознавания лица. Такой подход повышает уровень безопасности, ведь доступ имеют только жители или авторизованные посетители, а также лишает необходимости пользоваться ключами или карточками.
  • Комплексные системы охраны – круглосуточное видеонаблюдение, контроль доступа на территорию, присутствие профессиональной охраны и интеграцию цифровых технологий, в частности систем распознавания лиц.
  • Внедрение современных стандартов шумоизоляции – даже в многоэтажном жилье уровень посторонних звуков между квартирами или снаружи низкий, что создает более комфортную среду для проживания.
  • Авторские холлы – подъезды, которые выполняют функции общественной зоны с уникальной дизайнерской концепцией, индивидуальными элементами декора и продуманной эстетикой.
  • Благоустройство территории с использованием автоматизированных систем ухода – системы автоматического полива, которые позволяют поддерживать надлежащее состояние зеленых зон в течение года без значительных затрат ресурсов.
  • Подземные контейнеры для сбора мусора – это позволяет пробрать контейнеры во дворе, что уменьшает неприятные запахи и улучшает общий вид территории.
  • Готовые квартир – с завершенным дизайнерским ремонтом, установленной мебелью и бытовой техникой. Покупатель может заселиться сразу после приобретения, без длительного ремонта.
  • "Двор без авто" – авто "прячут" в паркинги. Благодаря этому двор превращается в безопасное пространство для отдыха, прогулок и детских игр.
  • Собственные wellness-зоны (пространство для релаксации и оздоровления) – фитнес-пространства, SPA, зоны релакса или бассейны. Это позволяет жильцам поддерживать активный образ жизни, не покидая территорию комплекса.
  • Безбарьерная архитектура – дизайн без порогов, с удобными пандусами, широкими проходами и удобной навигацией. Это делает пространство комфортным для людей разного возраста, семей с детьми и людей с инвалидностью.
  • Клубные городки с малоэтажной застройкой – в таких комплексах сочетаются квартиры, таунхаусы и общие общественные пространства, что формирует более камерную атмосферу проживания и ощущение закрытого сообщества.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине во время войны рынок недвижимости существенно изменился. На западе страны цены на жилье резко выросли из-за внутренней миграции. А ближе к фронту жилье дешевеет.

