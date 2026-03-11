Чем ближе к фронту, тем дороже: как изменилась стоимость жилья в Украине

В Украине во время войны рынок недвижимости существенно изменился, ведь на западе страны цены на жилье резко выросли из-за внутренней миграции, в частности во Львове они достигли около 1720 долларов за квадратный метр, что на 64% больше, чем в начале полномасштабной войны. В то же время вблизи фронта жилье дешевеет, но аренда часто дорожает – например, в Краматорске аренда дома может достигать до 60 тыс. грн в месяц.

Об этом пишет The Economist. Ярким примером изменений является ситуация в столице. В киевском жилом комплексе "Львовский квартал", который расположен рядом с ракетным заводом, с начала полномасштабного вторжения российские ракеты и дроны попадали уже более десяти раз. Несмотря на это, продажа квартир там не прекращается.

В частности, одна из квартир площадью 72 квадратных метра выставлена на продажу примерно за 150 тысяч долларов. Для сравнения, до начала большой войны подобное жилье могло стоить около 190 тысяч долларов. Риелторы отмечают, что потенциальные покупатели часто используют риск ракетных ударов как аргумент для снижения цены во время переговоров.

На западе Украины ситуация совсем другая. После начала вторжения туда переехали сотни тысяч внутренне перемещенных лиц, что резко увеличило спрос на жилье. Наиболее показателен пример Львова, где средняя цена на недвижимость достигла примерно 1 720 долларов за квадратный метр. Это примерно на 64% больше, чем в начале полномасштабной войны, и даже превышает средние показатели столицы.

Зато ближе к линии фронта ситуация кардинально отличается. В городах, оказавшихся в зоне досягаемости российской артиллерии, стоимость жилья на продажу обычно падает. Попадание населенного пункта под регулярные обстрелы может мгновенно обвалить цены на недвижимость.

Впрочем, на рынке аренды в прифронтовых городах наблюдается парадоксальная ситуация. Из-за ограниченного количества жилья, краткосрочных потребностей арендаторов и относительно высоких доходов военных – цены на аренду нередко растут.

Например, в Славянске Донецкой области, который расположен примерно в 13 километрах от линии фронта, найти квартиру для аренды может быть сложно даже несмотря на постоянные обстрелы. Российские беспилотники регулярно атакуют транспорт и гражданскую инфраструктуру, однако спрос на жилье остается высоким.

В соседнем Краматорске аренда обычного дома может достигать 60 тысяч гривен в месяц. Из-за таких высоких цен некоторые военнослужащие даже решают покупать жилье вместо долговременной аренды. По словам офицеров, иногда дома продаются буквально за несколько дней.

В крупных городах, в частности в Киеве, арендная плата также демонстрирует рост, особенно в престижных районах. Одной из причин является увеличение количества иностранных дипломатов, представителей международных организаций и делегаций, которые работают в Украине во время войны.

При этом для арендаторов все более важными становятся факторы безопасности. Наличие бомбоубежищ, укрытий или подземных паркингов может существенно влиять на скорость сдачи жилья. При этом эти факторы не всегда значительно повышают саму стоимость аренды.

Интересно, что даже в районах Киева, которые сильно пострадали от российских ракетных атак и длительных отключений электроэнергии, цены на продажу квартир почти не снизились. Владельцы недвижимости часто отказываются продавать жилье со значительными потерями, рассчитывая дождаться завершения войны.

Вместе с тем на рынке возникли и спекулятивные тенденции. Полулегальные компании скупают дома или квартиры, которые могут пострадать от ракетных ударов. Расчет делается на будущее послевоенное восстановление, а также на возможную государственную компенсацию в случае разрушения жилья.

