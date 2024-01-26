Этот продукт за год подорожал в 4 раза: в Украине взлетают цены на базовый овощ

В Украине продолжается стремительный рост цен на картофель. Всего за неделю закупочные цены фермеров на этот продукт повысились на 12%, до 18-25 грн/кг. В супермаркетах обычная немытая картошка продается в среднем по 23,5 грн/грн, что на 6-7 грн дороже, чем месяц назад. А за год картошка подорожала и вовсе в 4 раза.

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По словам экспертов, подорожание популярного продукта еще будет продолжаться. Как показал мониторинг OBOZ.UA, большинство крупных торговых сетей 26 января продают картофель по 22,9 грн/кг. Однако некоторые супермаркеты уже повысили цену на украинский картофель стандартных сортов до 25,6 грн.

Из-за высоких цен на овощ в Украине растет предложение импортной картошки, сообщают аналитики EastFruit. Кроме украинской продукции, на внутреннем рынке продается также картофель из Польши, т.к. в соседней стране цены на картошку оказались на 20% ниже, чем в Украине. Впрочем, из-за повышенной активности украинских импортеров цены на картофель уже начали повышаться и в Польше.

Причиной такого сильного подорожания картошки в Украине стал низкий урожай качественной продукции, которая пригодна для длительного хранения. Как отмечают ключевые игроки рынка, на данный момент запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах ограничены.

"Спрос на эту продукцию продолжает повышаться, особенно в сегменте высококачественной продукции. Это и является основной причиной роста цен в данном сегменте", – отмечают аналитики. По их подсчетам, картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в 4 раза дороже, чем в аналогичный период 2023 года.

"Большинство крупных игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в этом сегменте. На данный момент ценовой рост подогревается информацией о возможной нехватке предложения качественного картофеля в украинских хозяйствах до завершения текущего сезона", – объяснили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, картошка – не единственный продукт, с которым этой зимой возникают трудности. В Украине также стремительно дорожает молоко как сырье, а вслед за ним и молочные продукты. На рынке уже заговорили о дефиците украинской молочки.

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