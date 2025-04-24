Украинцы могут получить больше 70 тысяч штрафа за газовые счетчики: кого накажут

Несанкционированное вмешательство в работу газового счетчика влечет серьезные последствия. В частности, штраф, который может превысить 70 тыс. грн.

Видео дня

Об этом сообщает "ГазПравда". Авторы материала отмечают, что речь о случаях, когда жители квартир или домов:

"засовывают какие-то магниты в приборы учета;

повреждают пломбы на приборе и т.д.

"За такое нарушение начало периода, за который определяется объем неучтенного газа, считают со дня установки счетчика газа и поврежденных пломб. Но не больше 12 месяцев. Штраф условному домохозяйству за такое нарушение составит около 70 тыс. грн", – говорится в материале.

Как рассчитывают сумму штрафа

Как объяснили его авторы, на общую сумму штрафа влияет ряд факторов. В частности:

Текущий тариф на газ для бытовых потребителей – составляет 7,96 грн/кубометр.

Количество лиц, официально зарегистрированных в жилье – в приведенном аналитиками примере их 4.

Период, за который доначисляют неучтенные кубы газа – 12 месяцев.

Отапливаемая площадь помещения – в приведенном примере она составляет 100 кв.м.

Количество отопительных месяцев в году – 7.

Кроме того, в рассчете суммы штрафа используются предельные объемы потребления газа, согласно приложению 20 Кодекса газораспределительных систем. В частности:

23,6 кубометров человеко-месяц (при наличии газовой плиты и водоподогрева);

11 кубометров на кв.м в месяц в отопительный период.

Для вычисления суммы штрафа:

23,6 кубометров человеко-месяц умножается на количество официально зарегистрированных в доме лиц.

Полученная сумма умножается на 12 месяцев – период, за который доначисляют неучтенные кубы газа.

Так получается первая нужная сумма для вычисления штрафа.

11 кубометров на кв.м. в месяц в отопительный период умножаются на отапливаемую площадь помещения.

Полученная сумма умножается на 7 месяцев – количество отопительных месяцев в году.

Так получается вторая нужная сумма для вычисления штрафа.

После получения обеих сумм их нужно сложить.

Полученное значение умножается на текущий тариф.

Так получается общая сумма штрафа.

Пример: 7,96 грн/кубометр х (23,6 м3 человеко-месяц х 4 человека х 12 мес. + 11 кубометров на кв.м в месяц в отопительный период х 100 м2 х 7 отопительных мес.) = 70,3 тыс. грн.

Чем чревато вмешательство в работу газового счетчика

В свою очередь, в Волынском филиале "Газсети" ранее сообщили: несанкционированное вмешательство в работу прибора учета газа может привести к серьезным последствиям. В частности:

Аварий.

"Любые манипуляции со счетчиком могут привести к утечке газа и возникновению пожара или взрыва", – объяснили специалисты.

Выхода из строя счетчика и замены его на другой за счет потребителя.

Также, отмечается, потребителю придется оплатить стоимость проведения экспертизы и работ по демонтажу/монтажу прибора учета.

Отключение от газоснабжения.

Оно продлиться до устранения нарушения и уплаты всех штрафов.

"Самостоятельно вмешиваться в работу газового счетчика, строго запрещено. Все работы с любым газовым оборудованием должны выполнять исключительно квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение, проверку знаний и действующие разрешительные документы на выполнение соответствующих работ", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Таким образом, по крайней мере, до этого времени частные клиенты компании (а таких 98% от общего числа домохозяйств Украины) будут получать газ по тарифу7,96 грн/кубометр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!