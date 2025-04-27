Украинцам назвали тариф на газ на лето: сколько нужно будет платить за 1 кубометр с 1 июня
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по тарифу7,96 грн/кубометр.
Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:
- ГК "Нафтогаз Украины" снабжает газом 12,5 млн украинских домохозяйств.
- Действие текущего предложения заканчивается 30 апреля 2025 года.
- Решение о сохранении текущей цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении.
Будут ли украинцам отключать газ
В то же время, в "Нафтогазе" допускают ограничение потребление газа украинцами грядущей зимой. Фактически, речь идет о прекращении подачи топлива в дома и квартиры.
Впрочем, отмечается, это является лишь одним из возможных вариантов развития событий. В компании уверяют, что делают все для недопущения его реализации.
Более того, сообщила заместитель председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Наталья Бойко, прекращать подачу топлива украинцам не хотят и в самой компании. Поскольку "возобновлять потребление газа гораздо сложнее, чем в электричестве".
"Очень много сценариев прописано, некоторые из них будут прагматично предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления. Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим. … Я думаю, что мы справимся в миксе закачка плюс импорт", – сказала Бойко, признав: многое будет зависеть от последствий российских атак.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, несанкционированное вмешательство в работу газового счетчика влечет серьезные последствия. В частности, штраф, который может превысить 70 тыс. грн.
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