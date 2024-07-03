"Чуда не произошло": украинцам объяснили, почему свет начали отключать чаще

Согласно прогнозам украинских экспертов, в Украину пришла жаркая погода. Поскольку в соседних странах ситуация такая же, у них меньше возможностей продавать свою электроэнергию, поэтому интенсивность отключений света у украинцев увеличилась. В то же время импорт тока в Украину из ЕС и так находится на рекордном уровне.

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Об этом сообщил СМИ советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. Он напомнил, что энергетики прогнозировали, что тяжелая ситуация в энергосистеме сложится в июне и июле.

"К сожалению, чуда не произошло. Температура – вы сами видите, какая. Это привело к большей нагрузке в системе, а соответственно – к значительным ограничениям … Не каждый день мы максимальный объем электроэнергии импортируем. В последние дни этот объем снизился. Но НЭК "Укрэнерго" подбирает до этого максимального уровня путем привлечения аварийной помощи от наших соседей, активируя соответствующие запросы", – отметил Бойко.

Он подчеркнул, когда "Укрэнерго" обращается к своим соседям за экстренной помощью, они по возможности поставляют ток. Такая электроэнергия продается по установленным тарифам.

"У наших соседей – похожая погода, похожая температура, схожее повышение нагрузки в энергосистеме. Поэтому не всегда они могут оказать нам такую помощь ", – объяснил Юрий Бойко.

Также он предупредил, что графики отключений электроэнергии планируют смягчить после 20 июля, когда завершится ремонт нескольких энергоблоков атомных электростанций. Впрочем, даже тогда полностью избежать ограничений не получится, хотя дефицит тока в энергосистеме существенно снизится.

Украина импортировала рекордное количество электроэнергии

В течение июня Украина импортировала 858,4 тыс. МВт-ч электроэнергии, что на 6% больше, чем за весь 2023 год (806,4 тыс. МВт-ч). Кроме того, это самый месячный объем импорта за последние 10 лет (фактические данные до 2014 года в открытом доступе отсутствуют). Как сообщает Energy Map, наиболее импортировано из таких стран:

Венгрия – 357,1 тыс. МВт-ч (42%);

Словакия – 297 тыс. МВт-ч (17%);

Румынии – 297 тыс. МВт-ч (17%);

Польша – 138,1 тыс. МВт-ч (16%);

Молдова – 66,2 тыс. МВт-ч (8%).

Напомним, на 3 июля в Украине введены жесткие отключения света. По распоряжению "Укрэнерго", в каждой области с 08:00 до 13:00 отключали по две очереди сразу, а в другие часы суток – по три очереди. Применение трех очередей может привести к тому, что энергетикам придется отключать свет в "серый" период (в часы возможных отключений).

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы стремятся не только уничтожить украинскую энергосистему, но и дискредитировать действия властей по преодолению кризиса в энергетике и подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Для этого враг распространяет ИПСО, которая может помешать развитию атомной энергетики.

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