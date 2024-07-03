Отключений электричества в Украине резко станет меньше: названы даты улучшения ситуации

В Украине после 20 июля ожидается заметное смягчение графиков отключений электроэнергии. К этому приведет вывод из ремонта нескольких энергоблоков. Полностью избежать ограничений не получится, но дефицит тока в энергосистеме уменьшится.

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Об этом заявил член наблюдательного совета "Укрэнерго", советник премьер-министра Украины Юрий Бойко. По его словам, ситуация с отключениями будет оставаться такой, как сейчас, как минимум до 20 июля.

"Я не могу назвать точные даты, но в 20-х числах июля мы выходим в работу по ремонтам ряда генерирующих установок. Должна появиться дополнительная энергетическая мощность, это, безусловно, приведет к существенному смягчению графиков. Скорее всего, дефицит останется, но он будет существенно ниже, чем тот, который есть на сегодняшний день", – отметил Бойко.

Он также подчеркнул, что на улучшение ситуации повлияет ожидаемое снижение температуры. "Эти два фактора – уменьшение потребления и появление дополнительного генерирующего оборудования – они должны способствовать смягчению ситуации в энергосистеме в целом", – сказал специалист.

Пока же, по его словам сохраняется высокое потребления тока. Это, в первую очередь, связано с жаркой погодой. Однако основной причиной отключений остается именно разрушение россиянами украинской энергосистемы.

Напомним, на 3 июля в Украине введены жесткие отключения света. По распоряжению "Укрэнерго", в каждой области с 08:00 до 13:00 отключали по две очереди сразу, а в другие часы суток – по три очереди. Применение трех очередей может привести к тому, что энергетикам придется отключать свет в "серый" период (в часы возможных отключений).

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы стремятся не только уничтожить украинскую энергосистему, но и дискредитировать действия властей по преодолению кризиса в энергетике и подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Для этого враг распространяет ИПСО, которая может помешать развитию атомной энергетики.

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