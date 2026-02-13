Что происходит на разрушенной Россией ТЭЦ-4: энергетики обратились к киевлянам

Последние недели стали одними из самых сложных для Дарницкой ТЭЦ в Киеве. После масштабной атаки станция получила серьезные повреждения – часть объектов фактически разрушена. Из-за этого точные сроки восстановления и, следовательно, возвращения отопления в квартиры жителей левого берега пока назвать невозможно.

Об этом заявили в столичном ООО "Евро-Реконструкция", которое занимается производством и поставкой тепловой энергии и горячей воды для жилых районов (в частности Дарницкого и Днепровского). В компании предупредили, что публикация некоторыми медиа оценки стоимости и сроков восстановления может наносить вред.

"Такая информация является чувствительной, учитывая ограничения безопасности, ведь Дарницкая ТЭЦ является объектом критической инфраструктуры. Предприятие действует в соответствии с требованиями органов безопасности и профильных ведомств и не может детализировать отдельные технические аспекты восстановления. Мы понимаем общественный интерес к этой теме и предоставим подтвержденную и взвешенную информацию, как только это станет возможным", – заявили в ООО.

Там также отметили, что за четыре года полномасштабной войны ТЭЦ пережила почти 20 вражеских ударов. Однако полная остановка станции произошла впервые, т.к. последняя атака нанесла значительные повреждения.

Что происходит на Дарницкой ТЭЦ

Разбор завалов и оценка повреждений начались сразу, как только появилась возможность безопасного доступа, отметили в компании. По состоянию на 13 февраля на ТЭЦ продолжаются системные восстановительные работы:

расчистка завалов и проверка конструкций;

восстановление ключевых технологических узлов;

закупка материалов и привлечение подрядчиков.

Однако восстановление работает поэтапно, для ремонта требуется время. Отмечается, что на станции работает весь персонал.

"Работы осуществляются за счет финансовых и материальных ресурсов предприятия. Привлечены внутренние резервы, заключены договора с подрядными организациями, проведена закупка основных материалов для восстановительных работ. Часть подрядчиков уже приступила к выполнению работ", – информирует энергокомпания.

Напомним, местная власть и эксперты считают, что из-за остановки Дарницкой ТЭЦ 1126 домов в Киеве (список), вероятно, останутся без централизованного отопления до конца сезона. Жителям пытаются компенсировать это приоритетным электроснабжением.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал запуск киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они серьезно пострадали от российских обстрелов раньше, чем ТЭЦ-4. Теперь плюсовая температура существенно ускорила восстановительные работы.

В Минэнерго также сообщали, что жилому массиву Троещина в Киеве восстановили теплоснабжение. Впрочем, в части домов батареи все еще могут оставаться холодными из-за локальных аварий.

