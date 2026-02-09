В Киеве на Троещине вернули отопление: почему батареи до сих пор могут быть холодными

Жилому массиву Троещина в Киеве восстановили теплоснабжение. При этом здания еще не прогрелись, а в некоторых домах вернуть отопление мешают локальные аварии и замерзшие стояки.

Об этом 9 февраля заявила первая заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум, которая побывала на массиве вместе с Послом ЕС в Украине Катариной Матерновой. По словам Шкрум, на то, чтобы жители района почувствовали заметные изменения. понадобится несколько дней.

"На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено. Это результат круглосуточной работы аварийных бригад – всего 840 работников в составе 176 бригад, в том числе 83 бригады (345 человек), дополнительно привлеченные из других областей, предприятий Киева и "Укрзалізниці". В то же время важно понимать: даже после восстановления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться – иногда это занимает несколько дней. Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях", – отметила Шкрум.

Она также признала, что в целом в Киеве ситуация остается сложной. Так, по состоянию на 8 фервля без тепла оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах. Теплоснабжение там было прекращено после остановки ТЭЦ-4 после обстрела.

В комментариях к сообщению Шкрум о проблемах сообщают и жители Троещины. Некоторые отмечают, что отопление есть только со светом – по 2,5 часа в день. Другие – что тепло вообще не вернули.

Напомним, жителям пострадавших от остановки ТЭЦ-4 домов на левом берегу полноценное тепло в этом году уже не восстановят. Отсутствие тепла пытаются компенсировать приоритетным электроснабжением.

Речь идет о домах, которые вошли в список. После обстрела 3 февраля во внутридомовых системах этих многоэтажек уже была спущена вода во избежание прорывов и аварий из-за замерзания теплоносителя.

