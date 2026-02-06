Для домов без отопления в Киеве установили особый режим отключений света: ДТЭК назвал точные часы

В Днепровском и Дарницком районах Киева, где после последнего обстрела остались дома без отопления, энергетики установили специальный режим отключений света. Он, по словам энергетиков, позволит одновременно и сохранить стабильное электроснабжение в таких многоэтажках, и избежать аварий в сети.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК. Так, для домов, которые вошли в список, свет будет выключаться только в такие часы:

с 8:00 до 11:00;

с 18:00 до 21:00.

"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели – могут случаться аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы по очереди", – предупредили энергетики.

Причиной решения стало то, что эти дома питала ТЭЦ-4. После обстрела 3 февраля она получила критические повреждения – на ремонт уйдет ориентировочно два месяца.

Таким образом, восстановление теплоснабжения для 1126 домов не ожидается до конца отопительного сезона. Во внутридомовых системах этих многоэтажек уже была спущена вода во избежание прорывов и аварий из-за замерзания теплоносителя.

Для остального Киева продолжают действовать временные графики отключений света. Они неравномерны в разных районах и никак не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители. Общее расписание также не публикуется, так что узнавать свой график нужно по конкретному адресу на официальных ресурсах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой" (при условии привязанного к аккаунту адреса).

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля во всех областях применяются отключения электроэнергии. В ряде регионов днем начались аварийные отключения, в частности в Сумской, Черниговской, Николаевской, Хмельницкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. При этом в Киевской области продолжаются экстренные графики без расписания, в Одессе и части Одесской области также до сих пор невозможно спрогнозировать обесточивание.

