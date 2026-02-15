Часть украинцев потеряет льготы на коммуналку: почему и кто в зоне риска

В Украине в 2026 году право на льготы на коммуналку сохраняется только при условии, если доход на одного человека в семье не превышает 4 660 грн. Если этот порог превышен, льготу могут отменить, но вместо нее можно оформить жилищную субсидию. Отмечается, что изменения касаются именно доходов семьи льготника.

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного государством порога.

В 2026 году этот предельный уровень дохода составляет 4 660 гривен на одного человека. Показатель вырос по сравнению с предыдущим годом в связи с увеличением прожиточного минимума. Вместе с тем для части граждан даже такое повышение не станет спасительным, если фактический доход превышает эту сумму хотя бы на несколько гривен, право на льготу теряется.

Проверка доходов будет происходить автоматически, ведь Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получает информацию из баз Государственной налоговой службы. Для расчетов учитываются данные о доходах льготника и членов его семьи за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

После того как налоговая служба передаст эти сведения, Пенсионный фонд автоматически определит, кто сохраняет право на льготы в 2026 году, а кто нет. В большинстве случаев дополнительно обращаться в государственные органы не нужно. Автоматическое переназначение льгот произойдет для тех граждан, которые:

получали льготы в 2025 году с учетом дохода;

не меняли место жительства;

не имеют изменений в составе семьи;

пользуются тем же перечнем жилищно-коммунальных услуг.

Для этих лиц решение о льготах на 2026 год принимается без их личного участия. Повторная подача заявления является обязательной, если в течение последнего периода:

изменилось место жительства;

изменился состав семьи (рождение ребенка, смерть родственника, развод и т.д.);

изменился перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется льгота.

В таких ситуациях Пенсионный фонд не сможет корректно определить право на помощь без обновленных данных. Если среднемесячный доход превышает предельные 4 660 гривен, льгота на оплату ЖКУ не назначается. В то же время это не означает, что государство оставляет человека без поддержки. В таком случае гражданин имеет право обратиться за жилищной субсидией, которая рассчитывается по другим критериям и может частично компенсировать расходы на коммунальные услуги.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском сегменте соцсетей распространяют информацию о якобы подготовке законопроектов о повышении тарифов на электроэнергию и тепло для населения. Но эти данные не являются достоверными – в Украине мораторий на повышение тарифов действует в течение военного положения и будет действовать еще шесть месяцев после его завершения.

