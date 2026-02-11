В Украине вырастет цена за коммуналку для населения? Что на самом деле происходит с тарифами

В украинском сегменте соцсетей распространяют информацию о якобы подготовке законопроектов о повышении тарифов на электроэнергию и тепло для населения. Но эти данные не являются достоверными – в Украине мораторий на повышение тарифов действует в течение военного положения и будет действовать еще шесть месяцев после его завершения.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), ссылаясь на ответ Министерства энергетики. Там заверили, что пока не рассматривают повышение тарифов.

"Мораторий на повышение тарифов остается в силе. Он действует с 2022 года и будет сохраняться в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Поэтому тарифы для населения на тепло, горячую воду и газоснабжение не меняются, ни одно решение об их повышении пока не рассматривается", – говорится в сообщении.

В манипулятивных сообщениях о несуществующем "повышении тарифов" упоминается законопроект №13219, который Верховная Рада приняла 10 февраля. Но на самом деле эта инициатива направлена на совершенствование конкурентных условий производства "зеленой" энергии.

"Расчеты с ВИЭ (возобновляемые источники энергии. – Ред.) никоим образом не влияют на тарифы для населения, поскольку фиксированная цена для бытовых потребителей обеспечивается через механизм возложения специальных обязанностей на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", что никак не связано с поддержкой "зеленой" генерации", – объяснили в ЦПД.

Отмечается, что изменения для производителей ВИЭ не сказываются на потребителях. Именно поэтому утверждение о том, что принятие законопроекта связано с "желанием переложить долги перед ВИЭ на население", являются ложными.

Позиция Нацбанка

К обсуждению присоединился глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Ранее в Инфляционном отчете НБУ опубликовали предположение, что тарифы на другие услуги ЖКХ, на которые распространяется действие моратория, будут корректироваться для постепенного достижения рыночно обоснованных уровней. Пышный подчеркнул, что Нацбанк не предупреждает, а предполагает.

"НБУ не располагает информацией и не дает советов правительству относительно графика или параметров пересмотра тарифов на услуги ЖКХ. Будущая динамика административно регулируемых цен основывается на чисто технических предположениях, которые важны для формирования общего макроэкономического прогноза", – пояснил Андрей Пышный.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 марта украинцы будут платить за электроэнергию по предыдущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет как минимум до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока действует соответствующее решение правительства.

