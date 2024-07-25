Часов без света будет больше: опубликован новый график отключений на 26 июля

В Украине завтра, 26 июля, ограничения на потребление электроэнергии будут применяться весь день, но ночью свет будет. Так, графики отключений света будут действовать с 05:00 до 24:00. Это значительно дольше, чем было днем ранее.

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О новом графике сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на распоряжение "Укрэнерго". "Графики отключений завтра будут применяться с 05:00 и до конца суток", – говорится в сообщении. 25 июля свет отключают только с 17:00 до 22:00, то есть количество часов без электроэнергии завтра увеличится.

Сколько именно очередей будут отключать, пока не известно, так как по состоянию на 19:00 "Укрэнерго" не предоставило информацию об этом. Однако, исходя из отсутствия предупреждения об отключениях в светло-серых зонах графиков от ДТЭК, будет не более двух очередей одновременно.

Чем больше очередей для одновременного отключения устанавливает "Укрэнерго", тем больше часов без света будет у потребителей в указанные сутки. Существует условное соотношение количества таких очередей с количеством часов без электроэнергии:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

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