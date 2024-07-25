На крупном объекте генерации в Украине принудительно снизили производство электричества: министр назвал причину

В Украине пришлось ограничить генерацию на крупном объекте электроэнергетики. Вероятно, речь идет об одной из украинских атомных электростанций (АЭС). Причиной стали проблемы с передачей тока – объекты магистральной электросети пострадали из-за российский обстрелов.

Видео дня

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко 25 июля во время визита на одну из украинских АЭС. "К сожалению, мы не можем сейчас полностью выдать определенную генерацию", – сообщил министр.

По его словам, ограничения возникли в результате ракетных и дроновых ударов. В частности, повреждения возникли на объектах магистральной электросети НЭК "Укрэнерго".

Именно из-за этого, по словам Галущенко, ограничивается производство электроэнергии "на одном из крупных генерирующих объектов". Министр добавил, что энергетики "круглосуточно работают над устранением этих ограничений".

При этом дефицит в энергосистеме Украины сохраняется, хоть и значительно уменьшился после похолодания и выхода из ремонтов блоков АЭС. Из-за повреждений как объектов генерации, так и передачи электричества, в стране сохраняются графики отключений света.

Из-за проблем с передачей тока отключения света в Украине уже стали различаться по областям. Например, одно и то же время энергетики в одном регионе могут объявлять о самом слабом режиме в одну очередь отключений , а в другом – применять уже две очереди.

Такая ситуация связана не столько с проблемами в генерации тока, сколько с распределением электроэнергии. Ведь эту часть энергосистемы тоже существенно повредили российские атаки.

Чем ближе регион находится к объекту генерации (например, АЭС), тем меньше вероятность, что с доставкой электроэнергии потребителям возникнут проблемы. Кроме того, в южным областях Украины активнее работает солнечная генерация, которую невозможно передать в другие области из-за проблем с трансформаторами. А западные регионы аварийно получают излишки тока из энергосистемы Польши, их тоже сложно передать в другие области, подтвердил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

При этом, как объясняла в комментарии OBOZ.UA спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян, выход из строя энергетического оборудования в системах передачи тока – тоже нормальное явление даже не во время войны. Но сейчас стойкость энергосистемы подкосили последствия обстрелов, и потому потребители замечают последствия. Кроме того, оборудование на подстанциях часто не новое и нуждается в плановых ремонтах.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля в Украине ограничения на потребление электроэнергии применяются уже не в течение всех суток. Графики отключений света действуют только с 16:00 до 22:00. При этом дополнительных часов без электроэнергии и отключений в т.н. серых зонах не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!