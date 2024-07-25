На крупном объекте генерации в Украине принудительно снизили производство электричества: министр назвал причину
В Украине пришлось ограничить генерацию на крупном объекте электроэнергетики. Вероятно, речь идет об одной из украинских атомных электростанций (АЭС). Причиной стали проблемы с передачей тока – объекты магистральной электросети пострадали из-за российский обстрелов.
Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко 25 июля во время визита на одну из украинских АЭС. "К сожалению, мы не можем сейчас полностью выдать определенную генерацию", – сообщил министр.
По его словам, ограничения возникли в результате ракетных и дроновых ударов. В частности, повреждения возникли на объектах магистральной электросети НЭК "Укрэнерго".
Именно из-за этого, по словам Галущенко, ограничивается производство электроэнергии "на одном из крупных генерирующих объектов". Министр добавил, что энергетики "круглосуточно работают над устранением этих ограничений".
При этом дефицит в энергосистеме Украины сохраняется, хоть и значительно уменьшился после похолодания и выхода из ремонтов блоков АЭС. Из-за повреждений как объектов генерации, так и передачи электричества, в стране сохраняются графики отключений света.
Из-за проблем с передачей тока отключения света в Украине уже стали различаться по областям. Например, одно и то же время энергетики в одном регионе могут объявлять о самом слабом режиме в одну очередь отключений , а в другом – применять уже две очереди.
Такая ситуация связана не столько с проблемами в генерации тока, сколько с распределением электроэнергии. Ведь эту часть энергосистемы тоже существенно повредили российские атаки.
Чем ближе регион находится к объекту генерации (например, АЭС), тем меньше вероятность, что с доставкой электроэнергии потребителям возникнут проблемы. Кроме того, в южным областях Украины активнее работает солнечная генерация, которую невозможно передать в другие области из-за проблем с трансформаторами. А западные регионы аварийно получают излишки тока из энергосистемы Польши, их тоже сложно передать в другие области, подтвердил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
При этом, как объясняла в комментарии OBOZ.UA спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян, выход из строя энергетического оборудования в системах передачи тока – тоже нормальное явление даже не во время войны. Но сейчас стойкость энергосистемы подкосили последствия обстрелов, и потому потребители замечают последствия. Кроме того, оборудование на подстанциях часто не новое и нуждается в плановых ремонтах.
Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля в Украине ограничения на потребление электроэнергии применяются уже не в течение всех суток. Графики отключений света действуют только с 16:00 до 22:00. При этом дополнительных часов без электроэнергии и отключений в т.н. серых зонах не будет.
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