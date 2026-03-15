Бытовые потребители будут со светом? В 'Укрэнерго' обнародовали графики на 16 марта

В понедельник, 16 марта, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключения света затронут все регионы нашего государства с 17:00 до 22:00.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 16 марта.

"Во всех регионах Украины 16 марта с 17:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечают в "Укрэнерго",ситуация в энергосистеме может измениться.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – говорится в сообщении.

Где смотреть график отключения в своей области

Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, что 14 марта, в Украине из-за атаки России на энергосистему была отключена часть потребителей в городе Киев, а также Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждения электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому заранее подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

