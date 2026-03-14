В Минэнерго сделали заявление после новых обстрелов РФ: в каких городах возникли проблемы с электроэнергией

В Украине из-за атаки России на энергосистему 14 марта отключена часть потребителей в г. Киев, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях. Графики ужесточили.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики. Так, Россия осуществила комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киеве и области. Вследствие этого, а также из-за обстрелов вдоль линии фронта, повреждения получила и энергетическая инфраструктура в других регионах.

"Из-за этого на утро обесточены потребители в г. Киев, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям", – сообщает Минэнерго.

Из-за массированного обстрела в части регионов Украины усилены меры ограничения потребления. С 8:00 введены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Актуальная информация об ограничениях размещается на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

При этом в некоторых областях наблюдаются значительные скачки напряжения. В Украине из-за террористических атак РФ на объекты критической гражданской инфраструктуры практически невозможно придерживаться стандартных параметров тока. Распределительные компании (облэнерго) в обычных условиях должны придерживаться параметра напряжения от 207 до 253 В. Резкие скачки напряжения за пределами указанных цифр приводят к порче техники.

Как защитить свою технику

Самое простое, что стоит сделать: отключать технику из розеток. Обычно перепады напряжения происходят сразу после восстановления энергоснабжения (в частности из-за того, что все включают свою технику одновременно). Однако эту рекомендацию иногда крайне сложно выполнить. Например, в таком случае придется на ночь отключать холодильник от сети.

Электрик Игорь Х. отмечает: большинство техники выдержит перепады напряжения в пределах от 210 до 240 вольт. Однако если, например, выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300 В. Некоторые приборы из-за этого портятся мгновенно. Но даже если техника мгновенно не испортилась, срок ее эксплуатации в результате воздействия "неправильного напряжения" может значительно сократиться.

Как объясняют в Госпродпотребслужбе, чтобы защитить технику от перепадов, можно установить реле напряжения (стабилизатор напряжения).

Стоит также рассмотреть возможность установки стабилизаторов напряжения или источника бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства стабилизируют напряжение у потребителя. Стабилизаторы при этом более мощные, но не имеют аккумуляторных батарей. ИБП имеют меньшую мощность, но держат "запас" тока во внутренних или внешних аккумуляторах.

Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

