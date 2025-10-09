"Будут отключать газ целыми микрорайонами": мэр областного центра сделал прогноз на зиму

В Украине этой зимой возможны отключения газа даже целыми районами, ведь враг активно атакует энергетическую и газовую инфраструктуру. В случае остановки подачи газа для людей будут работать пункты обогрева в образовательных учреждениях, где можно будет согреться, отдохнуть и получить помощь.

Видео дня

Такие предположения сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время эфира на радио. Такой сценарий, по его словам, является реальным, ведь Россия все чаще целится в газовую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Марцинкив отметил, что Франковская община должна быть готова к любым перебоям с энергоснабжением. Город уже имеет опыт преодоления блэкаутов, однако отключение газа – это совсем другой вызов.

"Зима будет тяжелой. Худшее, что может случиться, – это отключение газа. Если к отключению света мы готовы, то к отключению газа, наверное, никто не готов. Такой сценарий возможен, что будут выключать газ целыми микрорайонами. Ситуация сложная, однако мы имеем определенный сценарий действий", – отметил мэр.

По его словам, власти готовят план действий для защиты жителей в случае масштабных перебоев с газоснабжением. В первую очередь – создаются места для обогрева. В случае остановки подачи газа образовательные учреждения города – школы и детсады — станут местом, где люди смогут согреться, выпить горячего чая, отдохнуть или даже переночевать. Там также планируют установить терминалы Starlink, чтобы обеспечить стабильную связь.

"Если будет отключение газа, именно школы станут местом, где можно будет обогреться, поспать, выпить чаю. Мы уже готовим все необходимое для этого", – объяснил Марцинкив.

Кроме того, в громаде создаются резервы горючего, чтобы обеспечить работу генераторов и транспорта в случае длительных отключений. Российские войска системно уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины – удары фиксируются по ТЭЦ, газораспределительных станциях и объектах электросетей даже в отдаленных регионах. Именно поэтому власти предупреждают о возможности ограничений подачи газа даже в западных областях, где ранее ситуация была стабильной.

Правительство зафиксировало цену на газ и приняло План прохождения зимы

На фоне этих вызовов Кабинет министров Украины принял решение продлить действие возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что цена газа для населения останется неизменной – 7 420 грн за 1 000 кубометров (7,42 грн/кубометр с НДС).

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, фиксированная цена будет действовать также для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 000 кубометров с НДС. "Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы", — подчеркнула Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, энергетики прогнозируют, что этой зимой нагрузка на систему возрастет, особенно в прифронтовых городах, где риск новых атак остается высоким. Украинцев предупреждают, что возможны временные отключения света, однако энергосистема готова выдержать сезон даже в сложных условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!