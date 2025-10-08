Украинцев предупредили о длительных отключениях света: Минэнерго озвучило прогноз

Энергетики прогнозируют, что этой зимой нагрузка на систему возрастет, особенно в прифронтовых городах, где риск новых атак остается высоким. Украинцев предупреждают, что возможны временные отключения света, однако энергосистема готова выдержать сезон даже в сложных условиях.

Об этом рассказала министр энергетики Украины Светлана Гринчук. По ее словам, враг сосредоточил удары на Сумской, Черниговской и Харьковской областях, которые ежедневно страдают от комбинированных ракетно-дронных атак.

Тяжелее всего сейчас в Шостке на Сумщине. После атаки российских войск 4 октября город остался без газа и электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить питание, однако масштабы разрушений значительны. По словам Гринчук, ситуация в регионе "крайне напряженная" и подобные атаки могут повторяться, поскольку враг системно пытается парализовать жизнь приграничных громад.

После последних ударов по энергетическим объектам Черниговской области в регионе введены графики почасовых отключений электроэнергии. Министр подчеркнула, что пока говорить о долговременных ограничениях рано, но риски остаются высокими. "Мы стараемся сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Восстановительные бригады работают круглосуточно, и мы рассчитываем сохранить стабильность энергосистемы", – заверила она.

В Минэнерго признают, что ситуация в энергосистеме зимой напрямую будет зависеть от интенсивности российских атак и скорости восстановления поврежденных объектов. Ведомство готовится к различным сценариям, в том числе худшим, однако надеется избежать масштабных блэкаутов. "Мы уже имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация менялась буквально ежедневно. Но совместными усилиями энергетиков, военных и местных властей мы сможем удержать систему", – сказала Гринчук.

По словам министра, российские войска целенаправленно атакуют объекты жизнеобеспечения на севере и востоке страны – в Сумах, Чернигове, Харькове и ряде других городов. Цель этих ударов – оставить украинцев без света, тепла и воды перед зимой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия изменила тактику – теперь оккупанты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре Украины и создают "мертвую зону" вдоль фронта. В ближайшее время враг, вероятно, сосредоточится на объектах теплоснабжения – котельных и теплоэлектроцентралях, чтобы усложнить подготовку к зиме.

