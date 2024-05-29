Будут ли применять графики отключения электроэнергии в Киеве: в ДТЭК обратились с просьбой

В Киеве 29 мая пока не планируют применять графики отключения электроэнергии. Однако в случае возникновения дефицита в энергосистеме ограничения могут ввести в любой момент. Если это произойдет, в определенные часы может начать действовать почасовой график, уже составленный энергетиками.

"По информации "Укрэнерго", завтра нас ждет еще один день без лимитов. Пожалуйста, используйте свет бережливо, потому что энергосистеме крайне тяжело", – сообщили на официальном канале ДТЭК в Telegram.

Как объяснили в "Укрэнерго", ситуация с графиками облегчилась 28-29 мая из-за того, что из ремонта вышел еще один блок атомной электростанции (АЭС) и это позволило уменьшить дефицит в энергосистеме. Кроме того, погода позволяет активно работать солнечным электростанциям. Однако в ближайшее время в ремонт отправятся другие блоки АЭС, и отключения вернутся.

Если потребление вырастет, графики тоже могут снова применить. В таком случае будут действовать графики, которые были разработаны энергетиками. Их можно найти по конкретному адресу с помощью следующих ресурсов:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588;

Киевляне также могут получать сообщения о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

В Киеве для каждого бытового потребителя часы в сутки поделены на три категории в зависимости от режима подачи электроэнергии. В графиках эти категории имеют цветовые обозначения :

белый – свет точно есть;

темно-серый – гарантированное отключение (если в настоящее время применяются почасовые графики);

светло-серый – возможные отключения.

Каждое гарантированное выключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Максимальное время без света (с часами возможных отключений) для каждой группы – 18 часов в сутки. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кабмине решили, кому приоритетно предоставлять электроэнергию. В перечне – ТЦК, органы и некоторые предприятия.

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