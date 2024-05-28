В Кабмине решили, кому приоритетно предоставлять электроэнергию: в перечне ТЦК, органы власти и некоторые предприятия

Кабинет министров изменил порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Также определили перечень приоритетных объектов, которые не будут отключены от электроэнергии. Среди них: территориальные центры комплектования (ТЦК), учреждения здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности (частные клиники не относятся), предприятия, работа которых важна для продовольственной безопасности и т. д.

Об этом говорится в опубликованном на сайте КМУ постановлении. Так, перечень критически важных объектов готовят и утверждают областные администрации, Киевская городская госадминистрация (военные администрации). Перечень должен содержать наименование, местонахождение каждого объекта, по которому осуществляется отбор мощности, определение и применение предельных величин потребления электрической мощности.

Приоритетно будут поставлять электроэнергию:

объектам критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенным в Реестр объектов критической инфраструктуры;

топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенным в Реестр объектов критической инфраструктуры; заведениям здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

государственной или коммунальной формы собственности; воинским частям и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (в частности, объектам, используемым для территориальной громады в условиях военного положения);

предприятиям оборонного комплекса Украины, в частности выполняющим мобилизационные задачи (заказы) по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятиям железнодорожного транспорта;

Украины, в частности выполняющим мобилизационные задачи (заказы) по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятиям железнодорожного транспорта; предприятиям, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной , экономической и/или энергетической безопасности страны; предприятиям с непрерывным циклом производства;

, экономической и/или энергетической безопасности страны; предприятиям с непрерывным циклом производства; электронным коммуникационным сетям;

органам государственной власти (Верховная Рада Украины, Кабинет министров Украины), центральным органам власти, правоохранительным органам (органам внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объектам ГСЧС).

Сведения об объектах, содержащихся в перечне, представляют собой информацию с ограниченным доступом, требование защиты которой установлено законом.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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