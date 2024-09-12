Будут ли отключать электроэнергию 12 сентября: заявление "Укрэнерго"

В Украине отключать электроэнергию 12 сентября не планируют. Однако энергетики в очередной раз обратились к украинцам и попросили сократить потребление во время вечернего пика.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Завтра, 12 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00", – говорится в объявлении.

Отключение почти точно вернутся зимой

Согласно прогнозам экспертов, продолжительность отключений электроэнергии зимой составит 12 часов (оптимистический сценарий). В худшем из вариантов без электроэнергии придется проводить до 20 часов в сутки. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в зависимости от развития событий прогнозирует несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период. По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации. По наихудшему сценарию, если РФ продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" сообщали: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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