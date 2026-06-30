"Будем делать выводы": Зеленский пригрозил кадровыми решениями аутсайдерам подготовки к зиме

В Украине уже идет подготовка к зиме 2026–2027, но отдельные громады не выполняют поставленные задачи в срок. В связи с этим могут быть приняты некоторые кадровые перестановки.

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Об этом во вторник, 30 июня, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский. Он провел отдельное совещание, посвященное восстановлению, строительству и другим работам, которые необходимо выполнить до наступления холодов.

Президент намекнул на возможные увольнения

Глава государства рассказал, что участники совещания обсудили обеспечение голубым топливом, защиту энергогенерации и логистических путей, поставки необходимого оборудования.

"Важно, что правительство Украины и "Нафтогаз" абсолютно четко выполняют задачи по развитию сети дополнительных энергетических партнерств для Украины, которые смогут поддержать наше государство и людей – этой зимой и в долгосрочной перспективе", – отметил он.

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий доложил о взаимодействии между энергетическими компаниями. Уже в следующем месяце будут подписаны соответствующие соглашения. Зеленский поблагодарил партнеров за готовность сотрудничать с нашей страной на равных.

"Мы также определили политические приоритеты, которые можем усилить на уровне отношений с лидерами государств", – добавил он.

Премьер Юлия Свириденко во время совещания говорила об обеспечении необходимыми объемами топлива, а также о реализации в регионах соответствующих планов обеспечения устойчивости.

"Часть общин, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", – заявил президент Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Европейский Союз, а также правительства Польши, Франции, Германии и Италии запустили масштабный инвестиционный фонд для Украины на 1 млрд евро. Кроме того, на счет правительства поступил первый транш из кредита в 90 млрд – 3,2 млрд евро, а Всемирный банк согласился выделить 3,39 млрд долларов.

– Международный валютный фонд выделит Украине 700 млн долларов в рамках следующего транша согласованной макрофинансовой программы. Стороны достигли соглашения на уровне персонала – даже несмотря на то, что парламент не одобрил введение НДС на иностранные посылки.

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