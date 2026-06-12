Украина провалила "налог на AliExpress", но получит 700 млн долларов от МВФ: СМИ выяснили причину

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 700 млн долларов в рамках следующего транша согласованной макрофинансовой программы. Стороны достигли договоренности на уровне экспертов –, несмотря на то, что парламент не одобрил введение НДС на иностранные посылки.

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Об этом сообщает Bloomberg, хотя официального заявления об этом еще не было – оно ожидается в ближайшее время. Окончательное утверждение соглашения Советом директоров МВФ запланировано на следующий месяц.

МВФ пошел на уступки

Переговоры во время недавней миссии МВФ длились несколько недель и существенно осложнились из-за того, что народные депутаты не приняли поправки к законопроекту №12360 о реформе таможни, которые предусматривали отмену льготы на международные посылки до 150 евро.

Несмотря на то, что в фонде считают, что это уменьшит объемы теневой экономики Украины, кредитор пошел на беспрецедентные уступки и позволил Украине отложить принятие этого закона до июля. От этого будет зависеть уже следующий транш, поскольку в сентябре запланирован новый пересмотр программы.

Почему МВФ проявляет гибкость

Несмотря на регулярные сдвиги в графике реформ, МВФ продолжает стабильно финансировать Украину в рамках четырехлетней программы. Такая мягкая позиция нетипична для строгого кредитора.

В Bloomberg называют главной причиной такой уступчивости полномасштабную войну. Это уже вторая кредитная программа МВФ для Украины с начала полномасштабного вторжения.

Зеленый свет от МВФ является ориентиром и для других международных партнеров. В частности, Европейский Союз, который утвердил для Украины двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро, напрямую привязал выделение своих средств к выполнению требований Фонда (включая налог на зарубежные посылки). Первый транш от ЕС ожидается уже в этом месяце.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина рискует потерять часть финансовой помощи Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Причина — несвоевременное выполнение реформ, предусмотренных программой –. Речь идет о почти 300 млн евро в рамках 4-го транша и более 380 млн евро в рамках 5-го.

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