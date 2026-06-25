Украина получила от ЕС 3,2 млрд евро: что ещё предоставит Европа

Европейский Союз (ЕС), а также правительства Польши, Франции, Германии и Италии запустили масштабный инвестиционный фонд для Украины на 1 млрд евро. Кроме того, на счет правительства поступил первый транш по кредиту в 90 млрд – 3,2 млрд евро.

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Об этом в ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2026, проходящей в польском Гданьске, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что ЕС стал крупнейшим поставщиком инвестиционной поддержки для Украины.

Первый транш крупной помощи

ЕС приступил к практической реализации новой крупной программы макрофинансовой помощи. Речь идет о согласованной в конце прошлого года двухлетней кредитной программе Ukraine Support Loan на 90 млрд.

Стартовый транш поступил в Украину именно 25 июня — были перечислены первые 3,2 млрд евро, а премьер-министр Украины Юлия Свириденко и Министерство финансов Украины подтвердили, что деньги поступили на счет правительства.

"Полученные 3,2 млрд евро – это первый практический результат запуска нового инструмента поддержки Украины. Для нас это не просто очередной транш. Это ресурс, который помогает государству выполнять свои обязательства перед гражданами, сохранять финансовую устойчивость и направлять больше внутренних ресурсов на оборону. Благодарен Европейскому Союзу за оперативные решения, последовательность и готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Средства будут направлены на поддержание финансовой стабильности государства в условиях продолжающейся войны и обеспечение финансирования критически важных расходов бюджета. Кроме того, эта программа обеспечивает большую прогнозируемость финансирования в среднесрочной перспективе.

Фонд запущен

Фон дер Ляйен напомнила, что политическая декларация о создании этого финансового инструмента была озвучена в прошлом году, однако сейчас он переходит в практическую плоскость.

"Теперь мы делаем следующий шаг. На прошлогодней Конференции по восстановлению в Риме мы объявили о создании Европейского флагманского фонда, крупнейшего акционного фонда, предназначенного для восстановления Украины. Сегодня этот фонд готов к работе", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она пояснила, что средства будут направляться не на точечное восстановление, а на стратегическое развитие новой украинской экономики. В частности, капитал будет инвестироваться в:

сектор чистой энергетики ;

; масштабные инфраструктурные проекты ;

; компании с высоким уровнем роста, которые должны стать движущими силами украинского рынка в следующие десятилетия.

Масштабные планы правительства Украины

В ходе Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в этом году, планируется заключить 160 соглашений и более 30 партнерств на сумму свыше 10 млрд евро, заявила Свириденко, открывая мероприятие. Главными приоритетами она назвала безопасность, энергетическую устойчивость, развитие частного сектора и привлечение инвестиций.

"Восстановление Украины – это не только восстановление разрушенного. Это инвестиция в сильную Европу. Именно поэтому приоритетом является укрепление украинской оборонной промышленности", – подчеркнула Свириденко.

А выделение первого транша от ЕС она назвала"очередным сигналом доверия к Украине и поддержки наших реформ".

Как уже сообщал OBOZ.UA, Международный валютный фонд выделит Украине 700 млн долларов в рамках следующего транша согласованной макрофинансовой программы. Стороны достигли соглашения на уровне персонала – даже несмотря на то, что парламент не одобрил введение НДС на иностранные посылки.

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