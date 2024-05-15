Через неделю ДТЭК вернул свет для 37 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

С 6 по 12 мая энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов и вернули электричество в дома 37 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей, обесточенных из-за очередных вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Из-за боевых действий в Донецкой области продолжаются разрушения энергетических объектов. Но сразу после разрешения военных и ГСЧС ремонтные бригады приступают к возобновлению электроснабжения. Здесь на прошлой неделе энергетикам ДТЭК удалось вернуть электричество в доме 30 тысяч семей прифронтового региона.

Днепропетровщина также постоянно страдает из-за вражеских обстрелов. За неделю энергетикам удалось возобновить электроснабжение для 6,1 тыс. семей Днепропетровской области.

Кроме того, на прошлой неделе были обстрелы и в Киевской области. 8 мая в результате очередной ракетной атаки по области обломками были повреждены электросети, снабжавшие светом тысячу семей в Вышгородском районе. Энергетикам удалось оперативно вернуть свет всем обесточенным в результате этой атаки клиентам.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.