Болгария официально перешла на евро: что делать людям, у которых остались наличные львы

В полночь 31 января в Болгарии завершился месячный переходный период, в течение которого в обращении одновременно находились евро и лев. С 1 февраля торговцы в стране больше не обязаны принимать наличные левы и должны выдавать остальные исключительно в евро.

Как сообщает издание Свободная Европа, Болгария стала членом еврозоны 1 января 2026 года,через 18 лет после вступления в Европейский Союз. Переход на единую европейскую валюту был предусмотрен обязательствами страны по договору о присоединении к ЕС.

Европейская комиссия и Европейский центральный банк 4 июня обнародовали конвергентные отчеты, в которых подтвердили готовность Болгарии к введению евро. Эти документы стали формальным основанием для завершения процесса валютной интеграции.

Как действовали правила

Закон о введении евро предусматривает, что цены в торговой сети должны указываться и в евро, и в левах до 8 августа. В финансовом министерстве объясняют, что этот шаг направлен на обеспечение прозрачности и предотвращение спекулятивных практик.

В то же время закон запрещает торговцам и поставщикам услуг повышать цены в первые шесть месяцев после вступления страны в еврозону. Несмотря на это, контролирующие органы зафиксировали многочисленные сигналы о возможных нарушениях.

Национальное агентство по доходам уже 2 января сообщило, что обнаружило нарушения, связанные с формированием цен, в 10 процентах проверенных торговых объектов. А 23 января в учреждении отметили, что прорабатывают сотни обращений граждан, но тенденции к массовым злоупотреблениям не наблюдают.

Что делать с наличными

Граждане, которые до сих пор имеют наличные левы, могут обменять их без комиссии в коммерческих банках и в отделениях Болгарской почты до 30 июня. После этой даты банки будут иметь право взимать плату за обменные операции.

Болгарский народный банк, однако, продолжит обменивать левы на евро бессрочно и бесплатно. Это правило будет действовать независимо от суммы и времени обращения.

Дополнительная информация о подаче жалоб и ответов на вопросы, связанные с введением евро, обнародована на официальном правительственном сайте, посвященном переходу на единую европейскую валюту.

