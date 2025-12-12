Парламент Болгарии принял отставку правительства: что происходит

В пятницу, 12 декабря, парламент Болгарии принял отставку правительства премьер-министра страны Росена Желязкова. Решение было принято перед вынесением ему вотума недоверия.

Видео дня

Об этом сообщает Seenews. Решение поддержали 277 членов парламента.

Что происходит в Болгарии

Решение принять отставку правительства, в состав которого входят фракции "ГЕРБ-ОДФ", Болгарская социалистическая партия и партия "Есть такой народ", поддержали все 227 парламентариев, присутствующих во время голосования.

Заявление об отставке Желяскова прозвучало непосредственно перед запланированным голосованием за выдвижение ему вотума недоверия и менее чем через сутки после того, как десятки тысяч людей собрались на антиправительственные и антикоррупционные митинги в Софии и других крупных городах.

Три партии правительственной коалиции главы болгарского правительства контролировали 102 из 240 мест в парламенте.

Росен Желязков был избран премьер-министром Болгарии 16 января 2025 года, он провел на этом посту 10 месяцев и 25 дней – то есть меньше года

Теперь президент страны Румен Радев должен провести консультации с представленными в парламенте политсилами, а затем предоставит депутатам три попытки сформировать новое правительство. Если политикам договориться не удастся, то глава государства сформирует техническое правительство и назначит дату досрочных парламентских выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Болгария решила приостановить экспорт и внутренние поставки дизельного и авиационного топлива в страны-члены ЕС. Запрет не будет распространяться на заправку отечественных или иностранных судов и самолетов, а также на внутренние поставки вооруженным силам стран-членов ЕС и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!