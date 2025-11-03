Блокирование работы газовых месторождений вредит национальным интересам Украины, – Герасимович

Генеральный директор Smart Holding Иван Герасимович убежден, что блокирование лицензий на добычу газа в Украине вредит национальным интересам накануне старта отопительного сезона.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью Delo.ua: "На фоне военных угроз наши чиновники в дополнение еще и блокируют украинского производителя. А потом вынуждены покупать газ у соседей, которые, к сожалению, до сих пор связаны с российским газом. Мы призываем к здравому смыслу: разблокируйте нашу добычу и бюджет получит миллиарды налогов, а украинцы – миллионы кубов газа. Остановка добычи украинского газа в условиях войны – это неразумно."

По его словам, если в 2021 году совокупная добыча газа Smart Energy составила 400 миллионов кубических метров, то в текущем – лишь 60 миллионов. "Smart Energy больше не прибыльный. С прекращением добычи газа на большинстве месторождений с января 2025 года доход резко упал. Но расходы – зарплаты 232 сотрудникам Regal Petroleum, налоги – остаются", – комментирует текущую ситуацию Иван Герасимович.

При этом глава компании уверяет, что в случае разблокирования лицензий добыча газа будет восстановлена в кратчайшие сроки: "Мы говорили публично и еще раз повторимся: мы готовы в течение 48 часов начать добычу газа. До полномасштабной войны группа Smart Energy давала 1 млн куб. в сутки".

Как сообщала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Правительство выделило 8,4 млрд грн на импорт газа для отопительного сезона для населения: "Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу".

Тем временем в ЕС природный газ начал дорожать из-за нестабильного импорта, а состояние заполненности газохранилищ составляет 83%, как сообщает издание Bloomberg. Но холодная зима, которая прогнозируется на континенте, может опустошить хранилища до отметки в 22% заполняемости "голубым топливом".