Дефицит бензина и дизеля в России уже зафиксирован в 84% регионов, а новые перебои коснулись ЯНАО, Тувы, Удмуртии и Курганской области. Даже в нефтедобывающей Тюмени введено ограничение на продажу до 30 литров на одного человека, а цены на бензин стремительно выросли до 70-80 рублей за литр.

По последним данным экономического обозревателя Станимира Добрева, перебои с поставками топлива зафиксированы уже в 84% регионов страны, а ситуация на оккупированных территориях выглядит особенно критической. "Было добавлено четыре новых региона: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тува, Удмуртия и Курганская область", – отмечает проект Tochnyi, который следит за ситуацией на АЗС.

С начала кризиса автозаправки во многих регионах пустеют, а цены на бензин и дизель растут. Дроны продолжают наносить удары по энергетической и топливной инфраструктуре, что еще больше усугубляет дефицит.

Особенно абсурдной ситуация стала в Тюмени, одном из главных центров нефтедобычи России. Здесь на заправках вводятся ограничения до 30 литров на одного человека, а цены на бензин превысили 70-80 рублей за литр, тогда как еще несколько месяцев назад они не превышали 50-55 рублей.

На заправках сетей "ТПК", "Газпромнефть" и "Кондор" наблюдается острый дефицит, водители вынуждены стоять в очередях или посещать несколько АЗС подряд, чтобы заправить авто. Многие пытаются обойти ограничения, используя мобильные приложения или заправляясь несколько раз подряд, однако персонал контролирует ситуацию.

Местные жители уже вынуждены корректировать свои планы и привычки, отказываясь от поездок или ища альтернативы. "Поехала на одну заправку – очередь, на вторую – то же самое. На третьей бензин дороже на 10 рублей. Вечером отменила поездку в отпуск", – делится жительница Ирина.

Дефицит топлива уже испытывают не только частные водители, но и службы доставки, перевозчики и аграрный сектор. Перебои с бензином и дизелем грозят остановкой логистики, задержками поставок и ростом расходов для бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинская разведка прогнозирует, что до конца года Россия может потерять до 60% собственных мощностей по переработке нефти и станет зависимой от импорта топлива. Несмотря на попытки искать помощь в Беларуси, Китае или Индии, реального спасения не будет – партнеры отворачиваются, а ресурсы Кремля стремительно исчерпываются.

