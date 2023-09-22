Августовский дефицит в энергосистеме не смогли покрыть импортом из-за ценовых ограничений, – Прокип

Действующие ценовые ограничения (прайс-кепы – ред.) на рынке электроэнергии мешают коммерческому импорту, из-за чего системный оператор "Укрэнерго" вынужден покупать самую дорогую в Европе электроэнергию в качестве аварийной помощи.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

Он рассказал, что в августе была показательная ситуация, когда в часы дефицита в энергосистеме объемы аварийной помощи превышали объемы коммерческого импорта электроэнергии. Прокип добавил, что днем украинская энергосистема могла покрывать потребление электроэнергии благодаря солнечным электростанциям, однако вечером происходил большой дефицит.

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"Его можно было покрывать за счет импорта. Но в тех условиях, что есть ценовые ограничения на рынке, так, по сути, импорт был коммерчески нежизнеспособен. То есть по сути цена импорта электроэнергии была выше, чем максимально допустимые ограничения", - сказал он.

Аналитик объяснил, что из-за этого системный оператор был вынужден прибегать к аварийной помощи, покупая самую дорогую электроэнергию в соседних странах.

"Ситуация сейчас на сентябрь-октябрь нормализуется, потому что у нас из ремонта вышли мощности. Но есть определенный риск для зимних месяцев, начиная уже с ноября, когда у нас будет риск потери мощностей из-за обстрелов", - подчеркнул Прокоп.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявляли, что Украина должна иметь возможность импортировать электроэнергию с учетом европейских цен.