Украина должна иметь возможность импортировать электроэнергию с учетом европейских цен – 'Укрэнерго'

Коммерческий импорт электроэнергии должен беспрепятственно поступать в Украину и должен быть экономически выгодным трейдерам и покупателям.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В соответствии с ним, компания провела встречу с компаниями-членами Европейской Бизнес-Ассоциации (EBA), в ходе которой обсуждались перспективы прохождения следующего отопительного сезона. Одним из важнейших факторов для прохождения зимы в "Укрэнерго" назвали возможность импорта электроэнергии.

"Коммерческий импорт электроэнергии должен беспрепятственно поступать в страну. "Укрэнерго" уже обеспечило техническую возможность импортировать до 1200 МВт электроэнергии. Но импорт должен быть экономически выгодным трейдерам и покупателям", – сообщили в "Укрэнерго". Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что важно, чтобы была возможность импортировать электроэнергию в Украину с учетом рыночных европейских цен.

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"Или должен быть разработан механизм компенсации, и он должен быть прозрачным. Ждем, что к началу отопительного сезона он будет представлен", – сказал он. Кудрицкий добавил, что доступность импортной электроэнергии будет важна для балансировки энергосистемы зимой.

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) на уровне, как в странах Европейского Союза.