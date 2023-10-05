'АТБ' к 30-летию основания соберет 100-миллионный донат для Вооруженных сил Украины

В начале ноября знакомая каждому гражданину Украины и самая мощная по многим показателям торговая сеть отпразднует тридцатую годовщину с момента основания. История "АТБ" началась в первые годы украинской независимости с нескольких гастрономов в Днепре. Благодаря стратегии динамичного развития, патриотизма и социальной ориентированности бизнеса сегодня это сеть нашей несокрушимости, форпост продовольственной безопасности всей страны, стабильный наполнитель бюджетов всех уровней, действительно народный бренд и, что особенно актуально в наши дни, надежная поддержка украинской армии.

Празднование в "АТБ" запланировало особое, нетривиальное, можно сказать, боевое. Компания ввела новую инициативу и создала новый тренд на рынке – все подарки к юбилею конвертируются в донат для ВСУ. В этом крайне сложном году нас ждут не яркий концерт, розыгрыш призов и бокалы шампанского – "АТБ" начинает мощный благотворительный марафон по сбору беспрецедентного стомиллионного доната для Вооруженных сил Украины.

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Эти средства в дальнейшем будут направлены на закупку необходимых нашим защитникам вещей: современных дронов, многофункциональных пикапов, военной спецтехники, новеньких внедорожных грузовиков, карет скорых, средств связи и т.д.

Компания, которая в этом году за активную гражданскую позицию, патриотизм и инициативы, направленные на поддержку и помощь украинским военнослужащим, получила личную благодарность от главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, планирует объединить вокруг вопроса приближения нашей победы партнеров по бизнесу, отечественных производителей, поставщиков, миллионы клиентов и общество в целом.

Стоит отметить, что "АТБ" со своей стороны уже выделил такую же сумму, которую положит в общую копилку на эти нужды.

"Во время нашего празднования мы ставим перед собой амбициозную цель! Как признанные лидеры, формирующие новые уникальные тренды не только в области розничной торговли, но и многих других, мы хотим положить начало традиции. Ввести для всего украинского рынка достойную и своевременную инициативу. Направлять средства для празднования дня рождения компании в помощь нашим защитникам, – сообщает на своей странице в Facebook Борис Марков, генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации "АТБ" – Поэтому лучшим отличием и подарком для нас на юбилей будет донат в пользу наших военных!"

Чтобы каждый из миллионов клиентов "АТБ" мог присоединиться к проекту и сделать посильный вклад в приближение нашей желанной победы, была создана специальная лимитированная коллекция товаров и сувенирной продукции. Так называемая "Коллекция единства "АТБ"" включает в себя фирменные стикеры, футболки, худи, носки, чашки, блокноты и еще много интересного.

Значительную часть средств от продажи таких товаров тратят на помощь украинским военным. Продукцию, подготовленную к юбилею, можно найти на полках дискаунтеров сети или заказать на сайте онлайн-магазина "АТБ ".

Кроме того, есть возможность дистанционно задонатить напрямую – по этим реквизитам.

"Призываю всех неравнодушных поддержать нашу благотворительную инициативу! Присоединиться к нам в этом благородном деле! Только вместе мы являемся силой Украины!" – добавил Борис Марков.

Напомним, что, перейдя с первого дня вторжения врага на нашу землю на особый режим работы, "АТБ" обеспечивает бесперебойную поставку свежих продуктов для миллионов граждан. Компания системно помогает Вооруженным силам: на нужды армии передано уже десятки тонн провианта, более 1000 автомобилей специального назначения и столько же дронов разных типов. Общая сумма помощи войску и гражданскому населению за время войны превышает 500 млн грн. По состоянию на эту минуту более четырех тысяч сотрудников "АТБ" сменили униформу на военный камуфляж и вступили в ряды ВСУ.

В течение трех десятков лет АТБ постоянно расширяет сеть, улучшает качество продукции и сервис.

Надеемся, что начатая "АТБ" традиция консолидировать усилия общества и бизнеса вокруг священной миссии – поддержки украинских защитников – станет уникальным трендом современности.

Объединяемся ради победы!

Донатим ради свободного будущего!