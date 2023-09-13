Зерновое эмбарго ЕС: кто требует продлить запреты для Украины, а кто против

Болгария планирует отменить запрет на импорт агропродукции из Украины. Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента страны уже утвердил проект решения о том, что государство не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября.

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Об этом пишет Forbes Bulgaria. У проєкті позиції Болгaрії щодо aгроімпорту з Укрaїни йдеться, що крaїнa не підтримує продовження після 15 вересня нaдзвичaйного зaходу щодо зaборони імпорту до Болгaрії, Польщі, Угорщини, Румунії тa Словaччини нaсіння пшениці, кукурудзи, ріпaку тa соняшнику з Укрaїни.

При этом в ЕС хотят сохранить запрет на импорт зерна из Украины. Януш Войцеховский, еврокомиссар по сельскому хозяйству, заявил, что блок должен сохранить и продлить запрет, но необходимо расширять "Коридоры солидарности" для наращивания транзита продукции из нашей страны.

Войцеховский заявил, что решение о запрете импорта смогло стабилизировать рынки указанных 5 стран и одновременно нарастить транзит с 2,9 млн. тонн до 3,2 млн. Автомобильными и железнодорожными дорогами было транспортировано 44 млн. тонн агропродукции из Украины. Это еврокомиссар считает огромным успехом.

"Черное море заблокировано, и никто не знает, будет ли оно разблокировано россией. россия знает, что она делает по этому поводу, какую преступную деятельность она ведет, и она использует еду как оружие. Но мы в состоянии помочь Украине экспортировать эти 4,7 млн тонн по суше через "Коридоры солидарности". Нам просто необходимо улучшить и расширить эти коридоры", – сказал Войцеховский.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины после его окончания 15 сентября. Запрет продолжит действовать в стране, невзирая на то, какое решение примет Европейский Союз (ЕС).

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