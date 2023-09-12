Польша не позволит торговать украинским зерном: премьер сделал резкое заявление

Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины после его окончания 15 сентября. Запрет продолжит действовать в стране, невзирая на то, какое решение примет Европейский Союз (ЕС).

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем обращении. "Польша не позволит украинскому зерну нас заполонить. Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем наши границы", – сказал он.

Моравецкий напомнил, что Польша приняла миллионы беженцев из Украины, но "когда нужно защитить собственные интересы, правительство будет защищать польское". Так, политик подтвердил намерение польского правительства продлить запрет на импорт украинского зерна.

Напомним, Польша запретила импорт зерна и другого агропродовольствия из Украины еще 15 апреля. Вскоре запрет на украинское зерно распространился и на транзит через страну.

В мае Евросоюз разрешил пяти странам, граничащим с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке до середины сентября.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украина официально предложила Турции возобновить работу "зернового коридора" в Черном море. Ответа от турецкой стороны пока не последовало, несмотря на переговоры президентов Турции и РФ.

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