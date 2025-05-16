Зеленский объяснил, на какие новые санкции ЕС против России рассчитывает Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказывать на государство-агрессор Россию большее давление, если агрессор не согласится на полное и безусловное прекращение огня. В частности, новый пакет санкций против Москвы должен коснуться всего, что финансирует российскую военную машину.

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Об этом глава государства рассказал на своем канале в Telegram по итогам встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры состоялись в пятницу, 16 мая.

Зеленский добавил, что поблагодарил европейских лидеров за подготовку 17-го санкционного пакета против России, который должны принять на заседании Совета ЕС 20 мая.

"Рассчитываем, что он коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и теневого флота", – написал президент.

Также он добавил, что обсудил с Коштой и фон дер Ляйен движение Украины в Европейский Союз.

"Отдельное внимание – нашему движению в ЕС: возможности скорейшего открытия переговорных кластеров и торговому сотрудничеству. Спасибо за поддержку Украины и помощь в приближении достойного мира", – добавил президент.

Напомним, что по данным СМИ, неявка кремлевского диктатора Владимира Путина на украинско-российские переговоры в Турции может привести к тому, что ЕС наложит на РФ полное торговое эмбарго. Именно к такому варианту усиления давления на страну-агрессора склоняются европейские партнеры Украины.

Как известно, в ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России 6 мая. Новый пакет экономических ограничений будет сосредоточен на военной машине РФ, а также на так называемом теневом флоте Москвы.

12 мая было достигнуто предварительное согласие об утверждении 17-го пакета санкций против России во время Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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