Так ЕС по России еще не бил: СМИ узнали о новых "суперсанкциях" против режима Кремля

Неявка кремлевского диктатора Владимира Путина на украинско-российские переговоры в Турции может привести к тому, что Европейский Союз (ЕС) наложит на РФ полное торговое эмбарго. Именно к такому варианту усиления давления на страну-агрессора склоняются европейские партнеры Украины.

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Усиление санкций против России станет ключевой темой на саммите Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в албанской Тиране, сообщает POLITICO, ссылаясь на четыре европейских чиновника на правах анонимности. На встрече также планирует присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.

Два европейских чиновника заявили журналистам, что в ЕС обсуждают вопрос введения пошлин на весь российский импорт. Европа и раньше вводила значительные санкции против Москвы, но от полного торгового эмбарго ЕС пока воздерживался. Ранее это рассматривалось как запасной вариант – на тот случай, если Венгрия не поддержит продление санкций (это решение должно быть принято единогласно всеми 27 странами-членами Евросоюза).

Сейчас в ЕС готовятся ввести 17-й пакет санкций против России – его должны принять на следующем Совете ЕС, который состоится 20 мая. Ограничения касаются почти 200 танкеров из так называемого теневого флота, а также 75 лиц и организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Кроме того, ЕС может запретить экспорт в Россию химикатов, которые могут быть использованы для производства ракет. Под санкции также могут попасть компании во Вьетнаме, Сербии и Турции, поставляющие военные товары в Россию.

"Тот факт, что президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.) поехал в Турцию, является огромной уступкой. Путин не явился и этим поставил себя в неудобное положение. Новый пакет санкций готов. Этот вопрос будет решен во вторник (20 мая. – Ред.)", – написал в своем микроблоге Х канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ЕС всерьез рассматривает возможность того, что санкции против России могут быть не продлены этим летом. Поэтому в Бельгии предлагают создать международную коалицию, чтобы предотвратить размораживание около 200 млрд евро суверенных средств Центробанка РФ, которые хранятся в западных финучреждениях.

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