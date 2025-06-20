Зеленский наложил на Россию новые санкции: кто в "черном списке"

Украина ввела новые санкции против России. На этот раз под ограничения попали российские артисты, распространяющие пропаганду, и предприятия, причастные к оборонному сектору.

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Соответствующий указ президент Владимир Зеленский подписал 20 июня. В санкционный список попали 56 человек. В основном это художники, поэты и музыканты, которые распространяют российскую пропаганду. Также ограничения наложены на лиц, участвующих в схемах обхода санкций, в частности — при импорте товаров двойного назначения.

Еще под санкции попали 55 преимущественно российских предприятий, причастные к ВПК страны-агрессора и, в частности, к производству БпЛА типа "Герань", "Орлан-10", SuperCam, FPV-дронов, а также к деятельности "Алабуга Машинери".

Отдельно под санкции попали импортеры и поставщики компонентов для российского акционерного общества "Кронштадт", которое производит "Бандероль". Также упоминаются несколько китайских компаний, которые поставляют России комплектующие и оборудование в обход санкций.

Полный список лиц, попавших под санкции:

Полный список компаний, на которые наложили ограничения:

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