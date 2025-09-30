Зеленский дал важное поручение по санкциям против России: что решили

В Украине продлят действие санкций против России, срок которых истекает, а также будут способствовать ускорению их синхронизации со стороны международных партнеров. В сентябре в этом направлении были сделаны значительные шаги со стороны США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщили в Офисе президента Украины, соответствующее поручение дал глава государства Владимир Зеленский на совещании с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и уполномоченным главы государства по вопросам санкционной политики Владислав Власюком. Отмечается, что сейчас украинская власть координирует действия с партнерами и ожидает принятия 19-го пакета санкций Евросоюза.

Украина

Принято 5 санкционных решений. Под ограничения попали 166 физических и 127 юридических лиц, в частности:

участники схем для российского ВПК;

"теневой флот" и компании энергетического сектора;

пропагандисты;

пророссийские деятели из Молдовы;

коллаборационисты во временно оккупированном Крыму.

Синхронизировала британские санкции в своей юрисдикции.

Международная рабочая группа

Представлен документ "Новые санкции, чтобы заставить РФ согласиться на прекращение огня в Украине". В нем – рекомендации усилить давление на энергетический и финансовый секторы России.

США

Добавлено 32 компании и организации в список с ограничением на импорт американских товаров и технологий без лицензии.

Великобритания

Одобрены два санкционных пакета:

Первый – 100 позиций (70 танкеров, 27 компаний российского ВПК, 3 физлица).

(70 танкеров, 27 компаний российского ВПК, 3 физлица). Второй – 10 человек, причастных к похищению украинских детей.

Япония

Введены санкции против компаний российского ВПК. Дополнительно – против лиц, участвовавших в депортации украинских детей и аннексии Крыма.

Австралия

Ограничена деятельность 95 танкеров "теневого флота" РФ. Вместе с Японией, Канадой и Новой Зеландией поддержала решение о ценовом потолке на российскую нефть – $47,60 за баррель.

Как отмечается, что в санкционных пакетах каждой страны-партнера учтены предложения и уже введены санкции Украины. "Наша страна продолжает координацию с партнерами и ожидает принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее", – отметили в ОПУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой ослабить санкции против авиации, объясняя это угрозами безопасности полетов из-за дефицита запчастей и старения парка самолетов. Кремль требует разрешить поставки деталей и услуг обслуживания, хотя западные страны рассматривают ограничения как часть ответственности РФ за войну в Украине.

