Зеленский дал важное поручение по санкциям против России: что решили
В Украине продлят действие санкций против России, срок которых истекает, а также будут способствовать ускорению их синхронизации со стороны международных партнеров. В сентябре в этом направлении были сделаны значительные шаги со стороны США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
Как сообщили в Офисе президента Украины, соответствующее поручение дал глава государства Владимир Зеленский на совещании с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и уполномоченным главы государства по вопросам санкционной политики Владислав Власюком. Отмечается, что сейчас украинская власть координирует действия с партнерами и ожидает принятия 19-го пакета санкций Евросоюза.
Украина
Принято 5 санкционных решений. Под ограничения попали 166 физических и 127 юридических лиц, в частности:
- участники схем для российского ВПК;
- "теневой флот" и компании энергетического сектора;
- пропагандисты;
- пророссийские деятели из Молдовы;
- коллаборационисты во временно оккупированном Крыму.
Синхронизировала британские санкции в своей юрисдикции.
Международная рабочая группа
Представлен документ "Новые санкции, чтобы заставить РФ согласиться на прекращение огня в Украине". В нем – рекомендации усилить давление на энергетический и финансовый секторы России.
США
Добавлено 32 компании и организации в список с ограничением на импорт американских товаров и технологий без лицензии.
Великобритания
Одобрены два санкционных пакета:
- Первый – 100 позиций (70 танкеров, 27 компаний российского ВПК, 3 физлица).
- Второй – 10 человек, причастных к похищению украинских детей.
Япония
Введены санкции против компаний российского ВПК. Дополнительно – против лиц, участвовавших в депортации украинских детей и аннексии Крыма.
Австралия
Ограничена деятельность 95 танкеров "теневого флота" РФ. Вместе с Японией, Канадой и Новой Зеландией поддержала решение о ценовом потолке на российскую нефть – $47,60 за баррель.
Как отмечается, что в санкционных пакетах каждой страны-партнера учтены предложения и уже введены санкции Украины. "Наша страна продолжает координацию с партнерами и ожидает принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее", – отметили в ОПУ.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой ослабить санкции против авиации, объясняя это угрозами безопасности полетов из-за дефицита запчастей и старения парка самолетов. Кремль требует разрешить поставки деталей и услуг обслуживания, хотя западные страны рассматривают ограничения как часть ответственности РФ за войну в Украине.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!